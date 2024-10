Aufregung um Aufklärung: Sechs Geschlechter für eine Impfung

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 20:55 / ©5 Minuten

Das Gesundheitsministerium bietet dazu auf dem vor der Impfung auszufüllenden verpflichtenden Aufklärungsbogen sechs Möglichkeiten an. Und das regt auf.

Ungewöhnliche Auswahlmöglichkeiten

Sind Sie weiblich? Sind Sie männlich? Das ist ja noch durchaus einfach bzw. üblich. Es folgen schon etwas ungewöhnlichere Auswahlmöglichkeiten. Sind Sie divers, inter oder offen? Letztlich haben Sie noch die Möglichkeit, keinen Eintrag vorzunehmen. Sechs Möglichkeiten also für das Geschlecht der zu impfenden Person. Wer glaubt, sich vor der Entscheidung drücken zu können, der irrt übrigens. Das kleine hochgestellte Sternchen definiert die Frag als verpflichtend zu beantworten.

„Ich fühle mich sehr irritiert“

„Das ist eigentlich unglaublich. Ich fühle mich da schon sehr irritiert. Wozu das? Und gleich sechs Geschlechter oder halt Möglichkeiten? In der Schule haben wir nur von zwei gelernt…“, so eine Oberkärntnerin, die gegenüber 5 Minuten ihr Unverständnis für diese Fragestellung formuliert. Auch Ärzte berichten darüber, dass sich Patienten bei diesem Punkt ziemlich aufregen. Übrigens auch, weil diese geschlechterspezifische Entscheidung ja nicht in der Ordi des Mediziners verbleibt. Das findet sich Kleingedruckten. Dort steht wörtlich: „Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich darüber informiert bin, dass die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im Impfregister gemäß Gesundheitstelematikgesetz 2012 vorgesehen ist.“ Beim Gesundheitsministerium war aktuell niemand für eine Stellungnahme erreichbar.