Tragische Woche: Sechs Verkehrstote in Österreich

Sechs Menschen kamen in der vergangenen Woche in Österreich bei Verkehrsunfällen ums Leben.

In der letzten Woche verloren insgesamt sechs Personen ihr Leben bei Verkehrsunfällen in Österreich. Zu den Opfern zählen drei Autofahrer, zwei Fahrer von Leichtmotorrädern sowie ein Fußgänger.

Tragödie in Perg

Ein tragischer Unfall passierte am Freitag, den 11. Oktober 2024, in Oberösterreich im Bezirk Perg, bei dem eine 19-jährige Motorradfahrerin ums Leben kam. Die junge Frau verunglückte, als sie vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Leichtmotorrad verlor. Nach dem Sturz rutschte sie über die Straße und prallte mit ihrem Kopf gegen die dortige Leitplanke. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 19-Jährigen feststellen. An diesem Wochenende ereigneten sich fünf der sechs tödlichen Unfälle.

Tödliche Unfälle auf den Landesstraßen

In der vergangenen Woche verloren vier Menschen ihr Leben auf einer Landesstraße L, während zwei weitere auf einer Landesstraße B tödliche Verletzungen erlitten. Die Unfallstatistik zeigt, dass zwei Verkehrstote in Niederösterreich und jeweils einer in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten sowie in der Steiermark zu beklagen war.

Ursachen für die Unfälle: Die Schattenseiten der Unachtsamkeit

Die Hauptursachen für die Unfälle waren in drei Fällen Unachtsamkeit oder Ablenkung. Bei den anderen tödlichen Unfällen spielten Fehlverhalten von Fußgängern, unangepasste Geschwindigkeit und gesundheitliche Probleme eine Rolle. Besonders auffällig ist, dass vier der tödlichen Unfälle Alleinunfälle waren.

Verkehrssicherheit als wichtige Aufgabe: Der Weg zu weniger Unfällen

Die vorläufigen Statistiken vom 1. Januar bis 13. Oktober 2024 zeigen, dass in Österreich 291 Verkehrstote zu beklagen sind. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 331, und 2022 zählten die Behörden 319. Diese Zahlen verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Verkehrssicherheit weiterhin zu verbessern.