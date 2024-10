Existenzangst nach Unwetter: „Wir sind mit unseren Kräften bald am Ende“

Das verheerende Hochwasser am 15. September in Sieghartskirchen in Niederösterreich hat einer sechsköpfigen Familie das Zuhause gekostet. Die Eltern und ihre vier kleinen Kinder, im Alter von drei Monaten bis acht Jahren, wurden mitten in der Nacht notevakuiert. Sie stehen jetzt vor dem Nichts und bangen um die Rückkehr in ihr unbewohnbares Heim. Heizungen, Möbel, Stromversorgung, Küche, Autos, Kinderwagen und Spielzeug – alles fiel dem Hochwasser zum Opfer. Die Unsicherheit über ihre Zukunft bleibt ein ständiger Begleiter.

©KK/Privat | Viele Dinge der Familie fielen dem Unwetter zum Opfer. ©KK/Privat | Auch das Auto der Familie fiel dem Hochwasser zum Opfer.

Sehnlichster Wunsch: Weihnachten gemeinsam verbringen

Als wäre dieser Schicksalsschlag nicht genug, können die Eltern seit drei Wochen ihre beiden älteren Kinder nicht sehen, da ihre aktuelle Wohnsituation dies nicht zulässt. „Die Familie wünscht sich nichts sehnlicher, als Weihnachten wieder gemeinsam mit allen Kindern in ihrem Haus verbringen zu dürfen“, erklärte die Oma der Kinder auf der Website GoFundMe. Als Pensionistin fällt es ihr schwer, finanziell zu helfen, und die Versicherungen sowie die Hilfe des Landes decken die Schäden unzureichend ab. Daher hofft sie auf Unterstützung, damit ihre Familie wieder Normalität erleben kann.

Unterschlupf bei der Familie

„Die ersten Verkühlungen nach der Notevakuierung sind grob überwunden. Wir sind, mit den Kindern, bei den Eltern meiner Frau untergekommen, die uns in dieser Notlage tatkräftig unterstützen“, schilderte der betroffene Familienvater die Situation gegenüber 5 Minuten. Die letzten Wochen seit dem Hochwasser seien herausfordernd gewesen, besonders für seine Frau, die sich um die Kinderbetreuung kümmert, da der Kindergarten in der Nähe ihres zerstörten Zuhauses liegt. Auch die zahlreichen organisatorischen Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, belasten die Familie zusätzlich.

Wieder Normalität im Leben der Kinder

Der Familienvater pendelt derzeit eine Stunde zwischen dem Elternhaus und dem Eigenheim. Oft muss er im unbewohnbaren Haus schlafen, da die Handwerker früh am Morgen kommen und er im Homeoffice arbeiten muss. Dabei kommen leider auch die Kinder zu kurz, die ihren Papa in der schwierigen Zeit kaum mehr zu Gesicht bekommen. „Meine Mutter, die aus gesundheitlichen Gründen meine Hilfe benötigt, kann ich zurzeit nicht unterstützen, da mir durch die Hochwassersituation jegliche Zeit fehlt. Kurz gesagt, wir sind mit unseren Kräften bald am Ende und die Kinder brauchen wieder Normalität“, verdeutlichte der Vater die Situation.

Große Unterstützung durch freiwillige Helfer

Vier lange Wochen sind seit dem verheerenden Hochwasser vergangen, und das Haus ist immer noch dabei zu trocknen. Die Wärmepumpe wurde bereits geliefert und sollte bald angeschlossen werden, damit es wieder Warmwasser und Heizung gibt. Erst dann kann mit dem Wiederaufbau des Erdgeschosses und Kellers begonnen werden. „Wir hatten hier viele tatkräftige Helfer, Familie, Freunde, Kollegen, freiwillige Helfer und die Feuerwehr, ohne die das Haus jetzt noch nicht beim Trocknen wäre“, zeigte sich der Familienvater dankbar. Dank Sachspenden konnte die Familie einen neuen Kinderwagen sowie die notwendigsten Alltagsgegenstände und Kleidung für den Aufenthalt bei den Eltern organisieren.

©KK/Privat | Der Keller wurde bereits bis zur Hälfte ausgepumpt. ©KK/Privat | Der Keller wurde stark beschädigt.

Viele Rechnungen warten darauf, bezahlt zu werden

„Von Österreich hilft Österreich haben wir 2.100 Euro erhalten und von der Versicherung für das Haus und den Inhalt 16.000 Euro. Auf den Katastrophenfonds warten wir noch, obwohl es langsam dringend wird. Das Geld ist fast schneller weg, als man es hat“, erklärte er im Gespräch mit 5 Minuten. Am Montag muss er bereits 60 Prozent der Heizung bezahlen und diese kostet um die 21.000 Euro. Dazu kommt der neue Boden, der 1.800 Euro kostet. In den nächsten Wochen werden weitere Kosten für Bauarbeiten, Materialien, Strom und Einrichtung wie Möbel, Fenster und Küchengeräte anfallen. Die Familie versucht, kostengünstige und schnell lieferbare Optionen zu finden, um die Hoffnung zu wahren, noch vor Weihnachten ins Haus zurückkehren zu können.

©KK/Privat | Die neue Heizung kostet der Familie viel Geld. ©KK/Privat | Es laufen bereits die Arbeiten.

Geringes Einkommen und die Schulden häufen sich

Da seine Frau derzeit in Karenz ist, hat die Familie nur das Einkommen des Vaters. Von diesem müssen auch der Hauskredit und die Wohnbauförderung bezahlt werden. Eine Erhöhung des Kredits oder Kontoüberziehungen sind bei Schulden von rund 200.000 Euro für den Vater absolut unmöglich. Über GofundMe kann die Familie finanziell unterstützt werden.

Du möchtest die Familie unterstützen? Die Familie würde sich freuen, wenn sich noch jemand finden würde, der sie unterstützen kann und möchte. Das ist auf der Website GoFundMe möglich.