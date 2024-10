Milder Dienstag: Nebel weicht der Sonne

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 21:27 / ©5 Minuten

Am Dienstag wird sich das Wetter in der Region allmählich auflockern. Die regionalen Nebel- und Hochnebelfelder werden voraussichtlich um die Mittagszeit größtenteils aufgelöst sein, während die Obergrenze des Nebels zwischen 800 und 1100 Metern liegt. Nach dieser Auflösung sollte die Sonne in vielen Gebieten zum Vorschein kommen.

Harmlose Wolken am Nachmittag

Am Nachmittag könnten in höheren Schichten einige harmlose Wolken aufziehen. Dennoch bleibt es insgesamt freundlich, mit sonnigen Phasen, die für angenehme Stimmung sorgen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad, was für einen milden Tag spricht.