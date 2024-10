Ehefrau mit Übergewicht ermordet: 135-Kilo-Mann versteckte Leiche vier Monate

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 21:49 / ©APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Im Stuttgarter Landgericht findet derzeit ein außergewöhnlicher Prozess statt, bei dem ein 54-jähriger Mann wegen Mordes an seiner Ehefrau vor Gericht steht. Der Angeklagte Oliver R. soll seine 52-jährige Frau Naemi im November 2023 im Ehebett mit Hilfe seiner Körpermasse erstickt haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge eskalierte ein Streit über seine ständige Arbeitslosigkeit, was zur schrecklichen Tat führte.

Schockierende Tat im Schlafzimmer

Laut Anklage habe der gelernte Koch seine Frau überraschend angegriffen, als sie sich gerade für die Arbeit zurechtmachte. Oliver R. soll ein Handtuch um ihren Kopf gelegt und sie gewaltsam auf das Ehebett gezogen haben. Anschließend habe er ihr Mund und Nase mit einem Nackenkissen zugehalten. In einem verzweifelten Todeskampf versuchte Naemi sich zu wehren, doch ihr Mann soll sich mit seinen 135 Kilo auf ihren Brustkorb gesetzt und sie dadurch erstickt haben.

Monatelanges Versteckspiel und Flucht

Nach der Tat versuchte Oliver R., den Mord zu vertuschen, indem er seine Frau beim Arbeitgeber krank meldete und ihre Leiche in einen Teppich einwickelte. Um den Verwesungsgeruch zu verbergen, dichtete er die Fenster und Türen der Dachgeschosswohnung ab. Danach floh er nach Wien, wo er monatelang bei einer Freundin untertauchte.

Entdeckung der Leiche und Verhaftung

Erst nach einer Vermisstenanzeige von Naemis Arbeitskollegen im März 2024 brach die Polizei die Wohnung auf und fand den bereits mumifizierten Leichnam. Oliver R. wurde bei seiner Rückkehr aus Wien am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen und inhaftiert.

Motiv: Verzweiflung über das eigene Versagen

Vor Gericht gab Oliver R. an, dass er den ständigen Streit mit seiner Frau nicht mehr ertragen konnte. Nachdem er seinen Job als Koch und später auch als Transport-Fahrer aufgegeben hatte, scheiterte er an einer Umschulung zum Lokführer. Die vielen Fehlzeiten führten zu seinem Ausschluss aus dem Programm, und schließlich saß er ein Jahr lang untätig zu Hause. Der ständige Druck und die Vorwürfe seiner Frau sollen letztlich den tragischen Verlauf genommen haben. Das Gericht wird am 13. Dezember 2024 sein Urteil fällen. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung gehen von einer lebenslangen Haftstrafe für Oliver R. aus, wie die „Krone“ berichtet.