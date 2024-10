Kolomonimarkt 2024: 3.500 Euro Spende für die Kärntner Krebshilfe

Bei der Charity-Aktion am Wolfsberger Kolomonimarkt wurden über 3.500 Euro für die Kärntner Krebshilfe gespendet.

Bei der Charity-Aktion am Wolfsberger Kolomonimarkt wurden über 3.500 Euro für die Kärntner Krebshilfe gespendet.

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 21:53 / ©Stadt Wolfsberg

„Der Betrag wurde von der Raiffeisenbank St. Stefan auf 3.500 Euro aufgerundet“, freut sich Marktreferentin Isabella Theuermann „Vielen Dank dafür, ein Dankeschön den vielen Wolfsberger Unternehmen für die Sachspenden und natürlich vielen Dank den vielen Marktbesuchern, die mit Ihrem Loskauf zum Erfolg der Aktion beigetragen haben.“

„Wolfsberger Dirndl“

Auch ein Teil der Erlöse aus den Parkgebühren fließt in die Krebshilfe-Spende ein. Das Gewinnlos für den Hauptgewinn am Samstag, ein „Wolfsberger Dirndl“ aus der Wolfsberger Trachtenwerkstatt, zog Sabrina Tripolt aus Kötsch bei St. Michael, deren Sohn an einer seltenen Form der Leukämie erkrankt ist und von der Kärntner Kinderkrebshilfe unterstützt wird.

Stammzellen-Typisierungsaktion

Viel Nachfrage herrschte am Samstag im Lebenshilfe-Zelt „Lebensg ́fühl“ auch für die Stammzellen-Typisierungsaktion. „Es gab großes Interesse, sehr viele Menschen, darunter vor allem junge Leute, ließen sich informieren und haben bei uns mitgemacht“, berichtet Julia Neugebauer von der Aktion „Geben für Leben“. Der Spendenscheck über 3.500 Euro soll laut Theuermann bei einem offiziellen Termin der Stadtgemeinde an die Kinderkrebshilfe übergeben werden.