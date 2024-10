Nach 14 Jahren Pause: Mariella präsentiert am Freitag ihre Werke

Am 18. Oktober 2024 öffnet die Künstlerin Mariella Pasnocht die Türen zu ihrer neuesten Ausstellung. Nach einer 14-jährigen Pause präsentiert die 1980 in Villach geborene Malerin, die mit ihrem Mann und ihrem Zwillingsbuben in Finkenstein lebt, ihre aktuellen Werke.

©Andreas & Mariella Pasnocht Am Bild: Die Künstlerin Mariella Pasnocht

Ölbilder auf Leinwänden

Die Ausstellung umfasst eine Auswahl von Ölbildern auf Leinwand in den Formaten von 20 x 20 Zentimeter bis 150 x 200 Zentimeter. Mariella Pasnocht, die bis zu ihrer letzten Ausstellung selbstständige Malerin war, plant, in Zukunft wieder aktiv in der Kunstszene tätig zu werden. Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 18. Oktober 2024 ab 18 Uhr im ehemaligen Trastevere in der Widmanngasse 30 statt.