Speedvolleys Grafenstein siegten in beim Austria Volleyball Cup

Die Speedvolleys Grafenstein besiegten Bad Radkersburg in der ersten Runde des Austrian Volleyball Cups mit 3:1.

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024, 21:56 / ©Speedvolleys Grafenstein

Die Damenmannschaft des Speedvolleys Grafenstein hat am Sonntag, 13. Oktober 2024, in der 1. Runde des Austrian Volleyball Cups einen beeindruckenden 3:1-Sieg gegen Bad Radkersberg errungen. In einem spannenden Match empfing das Landesliga-Team die Gäste aus der 2. Bundesliga und zeigte eine starke Teamleistung.

Einzug in die nächste Cup-Runde

Durch Einsatz und geschickte Spielzüge gelang es den Grafensteinerinnen, die favorisierten Gegnerinnen zu bezwingen. Dieser Erfolg sichert den Damen den Einzug in die nächste Cup-Runde und markiert einen bedeutenden Meilenstein für das Team. Mit Freude wird der nächste Gegner erwartet.