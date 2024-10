Österreich zwischen Sonne und Wolken: So wird das Wetter am Dienstag

Der Dienstag bringt vor allem an der Alpennordseite, von Salzburg bis zum niederösterreichischen Bergland, noch länger anhaltende Wolken. Die Überreste einer abziehenden Störungszone sorgen vor allem am Vormittag für Regenschauer im Bergland. Erst am Nachmittag zeigen sich hier erste Sonnenstrahlen.

Hochdruckeinfluss bringt Sonne in weiten Teilen

Abseits der Alpen macht sich zunehmend Hochdruck bemerkbar. Während in Vorarlberg und Tirol am Nachmittag wieder ausgedehnte Wolkenfelder aufziehen, bleibt es sonst meist sonnig. Nebelzonen können sich in manchen Regionen allerdings hartnäckig halten, besonders in Tälern und Becken.

Windschwach und mäßig warm

Der Wind weht im Osten noch teils mäßig aus Nordwest bis Nordost, in den restlichen Regionen bleibt es eher ruhig. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 21 Grad, wobei die höchsten Werte im Westen erwartet werden. Insgesamt zeigt sich der Dienstag wechselhaft, aber vielerorts freundlich.