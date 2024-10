56-Jähriger vor Gericht: Versuchter Mord an Arbeitgeber und dessen Vater

Am Dienstag muss sich ein 56-Jähriger wegen versuchten Mordes in Graz verantworten.

Ein 56-Jähriger steht am Dienstag im Grazer Straflandesgericht unter anderem wegen versuchten Mordes vor Gericht. Der Berufskraftfahrer soll im März an der Raststation Deutschfeistritz an der Pyhrnautobahn (A9) auf seinen Arbeitgeber und dessen Vater eingestochen haben. Das ältere Opfer erlitt durch fünf teils sehr heftige Stiche lebensbedrohliche Verletzungen. Sein Sohn, so die Anklage, kam mit einer weniger schweren Stichwunde glimpflich davon.

Streit eskaliert

Die drei Männer trafen sich in der Nacht auf den 16. März zunächst in Zeltweg, um den Sattelschlepper, den der Angeklagte gefahren hatte, zu übergeben. Da es dort zu dunkel war, fuhren sie zur Raststation nördlich von Graz. Dort entdeckten der Firmen-Chef und sein Vater Schäden und Mängel am Lkw, was zu einem Streit zwischen den Männern führte. Plötzlich soll der 56-Jährige sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn losgegangen sein. Der ältere Mann erlitt dabei beinahe tödliche Verletzungen, und der Messerstich hätte auch beim Sohn lebensbedrohliche Folgen haben können, wie in der Anklage ausgeführt wird. Der Prozess ist auf einen Tag angesetzt. (Red/APA, 14.10.24)