Mordprozess gegen Vater in Wien: Schütteltrauma führt zu Tod von Baby

In Wien steht ein Vater wegen Mordes vor Gericht. Sein drei Monate alter Sohn starb an einem Schütteltrauma.

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024

Der 29-jährige Angeklagte steht in Wien wegen Mordes vor Gericht, da er laut Staatsanwaltschaft seinen Sohn schwer misshandelt haben soll. Der erst drei Monate alte Säugling starb Anfang Februar 2024 an den Folgen eines Schütteltraumas. Ein Gutachten eines Gerichtsmediziners bestätigte die Todesursache eindeutig. Die Staatsanwaltschaft sieht den Vater als einzige Person, die für die Verletzungen verantwortlich sein könnte.

Verteidigung bestreitet Tatvorwurf

Der Vater bestreitet jedoch jegliche Schuld und betont, dass er sein Kind über alles geliebt habe, so seine Verteidigerin Astrid Wagner. Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Angeklagte in der Vergangenheit gewalttätig war. Am ersten Prozesstag werden mehrere Zeuginnen und Zeugen sowie die Mutter des Kindes, die ursprünglich ebenfalls verdächtigt wurde, angehört.

Fachgutachten als Schlüsselpunkte

Besonders wichtig für den weiteren Verlauf der Verhandlung sind die Gutachten eines Gerichtsmediziners und eines Neuropathologen, die am 24. Oktober vorgestellt werden sollen. Diese Berichte könnten klären, wie die Verletzungen entstanden sind und ob der Angeklagte tatsächlich der Verursacher war. Die Geschworenen sollen danach entscheiden, ob der bisher unbescholtene Mann für schuldig befunden wird.

Drohende Strafe bei Schuldspruch

Im Falle eines Schuldspruchs droht dem 29-jährigen Vater eine Haftstrafe zwischen zehn und 20 Jahren oder sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Prozess ist für zwei Tage angesetzt und soll nach der Vorstellung der Gutachten am 24. Oktober abgeschlossen werden. (APA/red. 14. 10. 2024)