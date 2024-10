Komet Tsuchinshan-Atlas war über Kärnten und der Steiermark sichtbar

Der Komet "Tsuchinshan-Atlas" war heute, genauer gesagt in der Nacht von Montag auf Dienstag, in Österreich am Abendhimmel sichtbar. Das sensationelle Foto gelang Johannes Bek vor wenigen Stunden über dem Kleinobir (Kärnten).

Der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ war heute in Österreich deutlich zu sehen. Der Komet zeigte sich in den südlichen Bundesländern in beeindruckender Pracht. Es handelt sich um einen der schönsten und hellsten Kometen der letzten Jahrzehnte, wurde angekündigt. Seitdem blickten viele Österreicher gespannt in den Himmel. Einige wurden heute Nacht für ihre Geduld belohnt: Steirer und Kärntner berichten von ihrer sensationellen Entdeckung am Nachthimmel. Einigen gelang auch ein tolles Foto.

Komet war über Österreich sichtbar: „Der Moment war irre“

Auf Social Media häufen sich die Berichte über die nächtlichen Entdeckungen. „Per App wurde die ungefähre Position ausgemacht und dann die Kamera darauf ausgerichtet“, erzählt Johannes Bek aus Kärnten. Ihm gelang eine sensationelle Aufnahme des Kometen über dem Kleinobir (Kärnten) in der Nacht von Montag auf Dienstag (15. Oktober 2024). Auch auf der Instagramseite „Graz Wellness“ berichten darüberhinaus einige Steirer, dass der Komet über Graz sichtbar war. Johannes Bek zeigt sich gegenüber 5 Minuten Kärnten begeistert: „Aber natürlich war der Moment dann irre, als man ihn mit dem freien Auge gesehen hat. Man muss halt auch bedenken, den sehen wir in dieser Form das letzte Mal.“

Wo der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ noch zu sehen sein wird

Bereits seit 10. Oktober wird der Komet erwartet und sollte für uns in Österreich auch schon am Abendhimmel tief am Horizont im Westen erscheinen. „Jeden Tag wird er dabei höher über dem Horizont stehen, aber dann rasch wieder schwächer werden, da er sich schnell von der Erde entfernt. Wir hoffen alle darauf, dass der Komet die Erwartungen erfüllt und eventuell eine so schöne Kometenerscheinung wird, wie der Komet West im Jahr 1975“, hofft der „Astronomische Arbeitskreis Salzkammergut“ weiter. Für eine gute Sichtung ist „eine sehr gute Horizontsicht und sehr klarer Himmel wichtig, aber entscheidend ist, wie hell der Komet wird. Der Untergang des Kometen erfolgt fast im Westen, nahe dem Punkt des Sonnenuntergangs“, erklärt der „Astronomische Arbeiterkreis Salzkammergut“.

Was ist ein Komet? Kometen sind aus Eis, Staub und Gestein gebildet und sind Überbleibsel der Entstehung des Sonnensystems. Kommen sie in die Nähe der Sonne, bildet sich ein charakteristischer, leuchtender Schweif, da sich die äußeren Eisschichten erwärmen und in weiterer Folge verdampfen.

Häufig gestellte Fragen Wird der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ in Österreich zu sehen sein? Ob der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ auch in Österreich zu sehen sein wird, steht derzeit noch in den Sternen geschrieben. Aktuell ist er der Sonne relativ nahe, Experten befürchten, dass er sich dort auflösen könnte. Geschieht das nicht, dürfte er aber Mitte Oktober mit freiem Auge am Abend- und Nachthimmel auch in Österreich zu sehen sein. Wann ist der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ in Österreich zu sehen? Die beste Sichtbarkeit, weil er seinen erdnähsten Punkt erreicht, wird der Komet wohl rund um den 12. Oktober haben – sofern er die Sonnennähe „überlebt“. In den Tagen darauf wird er immer länger zu sehen sein, entfernt sich gleichzeitig aber auch sehr schnell von der Erde. Wo ist der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ in Österreich zu sehen? Entscheidend ist laut dem „Astronomischen Arbeitskreis Salzkammergut“, dass man einen Punkt findet, wo man möglichst viel vom westlichen Himmel sieht. Dort, in der Nähe des Punktes, wo die Sonne untergeht, geht auch der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ immer unter – etwas später als die Sonne. Er wird also am Abend- und frühen Nachthimmel tief am Horizont im Westen erscheinen – sofern er die Sonnennähe „überlebt“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2024 um 00:57 Uhr aktualisiert