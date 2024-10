Trickbetrug via WhatsApp: Klagenfurterin überweist Tausende Euro an Betrüger

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024, 06:06 / ©Pexels / Karolina Grabowska

Eine 58-jährige Frau aus Klagenfurt wurde am 14. Oktober Opfer eines Trickbetruges via WhatsApp. Sie bekam am Nachmittag folgende Nachricht: „Hallo Mama, das ist meine neue Nummer. Mein Handy ist kaputt gegangen, würdest du mir auf WhatsApp schreiben auf dieser Nummer?“ Die Frau begann eine Korrespondenz und erhielt eine Kontonummer. Auf diese überwies sie der Täterschaft mehrere Tausend Euro. Sie wurde erst nach einem Telefonat mit ihrer Tochter auf den Betrug aufmerksam.