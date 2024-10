Tauziehen um Koalition: Gespräche unter Parteichefs starten

Am Nachmittag lotet ÖVP-Obmann Karl Nehammer mit Wahlsieger Herbert Kickl (FPÖ) die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus, weitere Gespräche folgen am Mittwoch und Donnerstag. Kickl stellt den Kanzleranspruch und will mit der ÖVP koalieren, die Volkspartei will aber nicht mit ihm. Mehr dazu in: Koalition mit ÖVP? Kickl macht weiter Druck. Wo sich die Parteichefs zusammensetzen werden, behielten sie für sich. Am Mittwoch findet das Gespräch zwischen Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler statt, am Donnerstag jenes zwischen Kickl und Babler.

Wer bekommt den Regierungsbildungsauftrag?

Van der Bellen hat noch keiner Partei einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Dass er die FPÖ vorerst nicht zum Zug kommen ließ, erklärte der Bundespräsident mit einer „klassischen Pattsituation“, sei sie doch ein Wahlsieger, mit dem offenbar keine der anderen Parteien regieren wolle. Mehr dazu in: Van der Bellen mit Machtwort: Kickl darf vorerst keine Regierung bilden. Die drei Parteichefs sollen nun bis Ende der Woche „verlässlich klären, welche Zusammenarbeit vorstellbar wäre“. (APA, 15.10.2024)