„Soko Donau“ feiert Jubiläumsstaffel mit Rückkehr von Gregor Seberg

In ORF 1 sorgt die Krimiserie „Soko Donau“ derzeit dienstags um 20.15 Uhr mit neuen Folgen der 18. Staffel für Recht und Ordnung. Während die Dreharbeiten zur 20. Staffel, die Mitte Oktober 2024 abgeschlossen werden, in vollem Gange sind, sind die Top-Cops auch hinter den Kulissen im Einsatz, um Verbrecher zu fassen. Für das „Soko Donau“-Team, bestehend aus Andreas Kiendl, Martin Gruber, Maria Happel, Lilian Klebow und Max Fischnaller, steht eine bedeutende Veränderung bevor. Denn Oberst Henriette Wolf, gespielt von Brigitte Kren, verabschiedet sich auf eigenen Wunsch in die wohlverdiente Serien-Pension. Ihr Nachfolger ist ein vertrautes Gesicht für die Zuschauer: Gregor Seberg, alias Helmuth Nowak, kehrt zurück und übernimmt die Rolle des neuen Chefs der Spezialeinheit. Die insgesamt 13 neuen Folgen werden 2025 sowohl in ORF 1 als auch auf ORF ON zu sehen sein.

Einblicke in die Dreharbeiten

Am Montag, dem 14. Oktober, erhielten die Besucher beim Setbesuch in der „Wache“ am Wiener Handelskai einen Einblick in die Dreharbeiten zur 20. Staffel von „Soko Donau“. Dabei wurde Brigitte Kren feierlich in den Ruhestand verabschiedet. „Brigitte Kren hat mit ihrem unverwechselbaren Wiener Charme und ihrem Schmäh die ‚Soko Donau‘ in den vergangenen sieben Staffeln bereichert. Es freut mich, dass wir mit Gregor Seberg einen würdigen Nachfolger für ihren Chefsessel gefunden haben und wünsche beiden alles Gute,“ betonte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.

Beide Darsteller sind nostalgisch

Gregor Seberg zeigt sich begeistert über seine Rückkehr zu „Soko“. Elf Jahre hat er bereits am Set verbracht und dabei Erfahrung gesammelt. „Es ist wie Heimkommen, aber in einer neuen Umgebung. Vertraut und fremd zugleich. Aber über allem schwebt die Liebe“, äußerte der Schauspieler voller Freude. Brigitte Kren hingegen blickt dankbar auf die vielen schönen Jahre zurück, die sie mit ihren Kollegen verbringen durfte. „Ich hoffe, gesund zu bleiben und möglichst lange die Kraft zu haben, um weiterhin Rollen zu spielen und – das ist mir besonders wichtig – meinen Enkeln beim Wachsen zuzusehen“, sagte die Schauspielerin. Am meisten wird sie das familiäre Arbeitsklima vermissen, ebenso wie ihre Kollegen und die Scherze, die hinter den Kulissen gemacht wurden.

Zwei Fernseh-Legenden

Produzent Heinrich Ambrosch freut sich ebenfalls über die Rückkehr von Seberg. „Eine Fernseh-Legende folgt sozusagen einer anderen nach“, unterstrich Ambrosch. Er erinnerte daran, dass Gregor die „Soko Donau“ bereits in der Vergangenheit geprägt hat. Gleichzeitig sprach er im Namen des gesamten Teams seinen Dank an Brigitte Kren aus, die maßgeblich dazu beigetragen hat, die Serie zu dem zu machen, was sie heute ist. Die neuen Folgen der 18. Staffel von „Soko Donau“ sind bereits 24 Stunden vor der TV-Ausstrahlung sowie anschließend auf ORF ON zum Streamen verfügbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2024 um 07:30 Uhr aktualisiert