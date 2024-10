Dr. Smile zieht sich aus Österreich zurück: Was Kunden nun wissen müssen

„Dr Smile“, der Online-Anbieter für „unsichtbare“ Zahnschienen, stand in den vergangenen Jahren immer wieder unter Kritik. Die Behandlung war oft teurer als versprochen und barg mehr Risiken als beschrieben. 5 Minuten berichtete. „Wegen Gesetzesverstößen bei Vertragsabschlüssen wurden vier Gerichtsverfahren gegen das Unternehmen geführt“, teilt der Verein für Konsumenteninformationen (VKI) mit.

Beschwerden häuften sich

Im Herbst 2020 klagte der VKI “Dr Smile”, weil das Unternehmen Ratenzahlungsmodelle für Zahnbehandlungen blickfangartig mit einer monatlichen Rate, konkret 33 Euro pro Monat, beworben hatte. Dabei wurden die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen – wie etwa den Zinssatz und den zu zahlenden Gesamtbetrag – nicht klar und auffallend genannt. Im Frühjahr 2021 kam es zu einem rechtskräftigen, gerichtlichen Vergleich, in dem sich das Unternehmen zur Unterlassung dieser Geschäftspraktik verpflichtete.

Wie oft gehst du zum Zahnarzt? Einmal im Jahr Zweimal im Jahr Öfters als zweimal im Jahr Monatlich Nur bei Zahnschmerzen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Saftige Geldstrafe für „Dr Smile“

Doch damit nahmen die Verstöße kein Ende. Der VKI konnte für die Zeit von April bis August 2022 insgesamt 155 Verstöße gegen diesen Vergleich belegen, der Großteil erfolgte durch Werbungen im TV. In den TV-Spots wurde groß mit „ab 33 Euro mtl*“ geworben. Für nur zwei Sekunden war dagegen ein Sternchenhinweis in wesentlich kleinerer Schrift mit dem effektiven Jahreszinssatz in Höhe von 10,28 Prozent und einem Gesamtpreis von 2.376 Euro eingeblendet. Akustisch war nur die monatliche Rate zu hören, einen Hinweis mit weiteren Informationen gab es nicht. Ein österreichisches Bezirksgericht verhängte daraufhin eine Geldstrafe in Höhe von 77.500 Euro für „Dr Smile“.

„Dr Smile“ zieht sich aus Österreich zurück

Nun zieht sich „Dr Smile“ endgültig aus Österreich zurück. „Wir möchten Sie darüber informieren, dass Dr Smile nach der Übernahme durch das spanische Unternehmen Impress die strategische Entscheidung getroffen hat, seine Aktivitäten in Österreich zu beenden“, heißt es vom Unternehmen. Geht man nach den Aussagen von „Dr Smile“ dann ist die Übernahme durch das spanische Unternehmen der Grund für den Rückzug aus dem österreichischen Markt. Der VKI merkt allerdings an: „Der eigentliche Grund für den Rückzug dürfte in den vier Prozessen liegen, die gegen das Unternehmen laufen bzw. gelaufen sind. Im Vorfeld hatte Dr Smile uns mit Klagen auf Ruf- und Kreditschädigung gedroht.“

Was bedeutet das nun für die Kunden von „Dr Smile“?

Das Unternehmen versichert: „Obwohl dies eine Veränderung für den österreichischen Markt bedeutet, wird Dr Smile alle bereits begonnenen Behandlungen betreuen.“ Neue Behandlungen werden aber bereits seit dem 14. September 2024 nicht mehr angeboten. „Wir empfehlen allen potentiellen Patienten, die an einer Aligner-Behandlung interessiert sind, sich an einen Kieferorthopäden zu wenden“, so „Dr Smile“. Die Entscheidung betreffe somit lediglich die Einstellung vom Verkauf an Neukunden, für Bestandskunden wird die Behandlung fortgesetzt. Eine Rückerstattung für die Behandlung wird den Kunden NICHT zugesichert. Es bestehe aufgrund des Rückzugs „keine Grundlage für finanzielle Ansprüche.“ Weitere Informationen finden Betroffene auf der Website von „Dr Smile“.