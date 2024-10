Polizeieinsatz: Bombendrohung gegen Bahnhof Zeltweg

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024, 07:37 / ©5 Minuten

Seit Ende September hält eine Bombendroh-Serie Österreich in Atem. Die Drohungen waren meist gegen Bahnhöfe, Einkaufszentren und Schulen, aber auch das Landesgericht Wien gerichtet. Die Polizei ging von einem Einzeltäter aus. Wie gestern bekannt wurde, konnte ein Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Mehr dazu liest du hier: Bombendroh-Serie in Österreich: Verdächtiger ausgeforscht. Obwohl der Tatverdächtige geschnappt wurde, kam es bereite am heutigen Dienstag, 15. Oktober, erneut zu einer Bombendrohung.

Bombendrohung gegen Bahnhof Zeltweg: Einsatz läuft

So ging Dienstagfrüh wieder eine Drohung per E-Mail bei der Landespolizeidirektion ein. Diesmal richtete sich die Bombendrohung gegen den Bahnhof Zeltweg in der Steiermark. Daraufhin rückten wieder zahlreiche Einsatzkräfte aus. Der Bahnhof musste evakuiert werden, der Bereich wurde großräumig gesperrt. Auch der Zugverkehr wurde bis auf weiteres eingestellt. „Über die Dauer der Unterbrechung kann noch keine Angabe gemacht werden“, informieren die ÖBB.

Ermittlungen laufen

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob es Zusammenhänge zu den bisherigen Drohungen gibt oder es sich um weitere Täter handelt. Der Wortlaut der E-Mail soll jedoch vom bisherigen Muster abgewichen sein. Nähere Details werden im Laufe des Tages erwartet.

Bombendrohung: Berufsschule in Eibiswald evakuiert

Auch am Montagnachmittag, 14. Oktober kam es zu einer Evakuierung der Berufsschule in Eibiswald – 5 Minuten berichtete. Grund dafür war eine Bombendrohung, die in die Innenseite einer WC-Kabine geritzt wurde. „Es gibt keinen Hinweis für einen Zusammenhang mit den anderen Bombendrohungen“, bestätigte die Landespolizeidirektion Steiermark im Gespräch mit 5 Minuten. Die gesamte Schule wurde bis 15.30 Uhr evakuiert. Es wurde kein Sprengsatz gefunden. Die genauen Umstände und die Identität der Täter stehen nun im Fokus der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2024 um 08:09 Uhr aktualisiert