Jetzt fix: Electric Love Festival bleibt bis 2030

Das Electric Love Festival gibt die Verlängerung des Vertrags mit dem Salzburgring als Veranstaltungsort für sechs weitere Editionen bekannt. Der Vertrag gilt bis einschließlich 2030. Jährlich zieht das Electric Love Festival insgesamt über alle Tage 180.000 Besucher an allen Festivaltagen aus über 70 Ländern an. Der Ticketvorverkauf für das Electric Love Festival 2025 startet am 17. Oktober um 19 Uhr.

“Der Salzburgring und seine Umgebung sind ein äußerst wertvoller und sensibler Mikrokosmos, den wir mit großer Dankbarkeit und Demut einmal im Jahr für unsere Leidenschaft nutzen dürfen. Es besteht eine starke Identifikation mit Electric Love – von örtlichen Vereinen bis hin zu vielen wunderbaren und engagierten Menschen, die maßgeblich dazu beitragen, dass Electric Love heute zu den besten Festivals der Welt zählt”, so Manuel Reifenauer, CEO Electric Love. Ernst Penninger, Geschäftsführer Salzburgring dazu: “Wir freuen uns außerordentlich, dass der Salzburgring weiterhin das Electric Love Festival beheimatet. Es zeigt, dass die über ein Jahrzehnt gewachsene Partnerschaft auf einem vertrauensvollen und soliden Fundament steht.”

„Ein starkes Zeichen für die Standortqualität der Fuschlseeregion“

„Die langfristige Absicherung des Electric Love Festivals am Salzburgring bis 2030 ist ein starkes Zeichen für die Standortqualität der Fuschlseeregion – von der einzigartigen Location bis hin zur ausgezeichneten Infrastruktur“, so Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer. „In Salzburg beweisen Großveranstaltungen wie diese schon seit langem, wie reibungslos die Zusammenarbeit zwischen Veranstaltern und Behörden funktionieren kann. Ich wünsche dem Electric Love Festival als Leuchtturm für die kulturelle Vielfalt unseres Landes weiterhin viel Erfolg bis 2030 und darüber hinaus.“