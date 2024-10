Tödlicher Crash mit LKW: Polizei ermittelt

Ein 50-jähriger Oberösterreicher fuhr am Montag, dem 14. Oktober, gegen 15.20 Uhr mit seinem Lkw von Bad Vigaun kommend in Richtung Hallein. In einer leichten Rechtskurve kam ihm ein Pkw-Lenker auf seiner Fahrspur entgegen und stieß frontal gegen den Lkw. Der Autofahrer (61) aus Golling starb noch an der Unfallstelle. Warum der Mann in den Gegenverkehr geriet, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Straße gesperrt

Im Einsatz standen neben der Polizei und einem Sachverständigen, die freiwillige Feuerwehr Hallein mit sechs Fahrzeugen und 21 Mann, die freiwillige Feuerwehr Bad Vigaun mit drei Fahrzeugen und 24 Mann, das Rote Kreuz, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber Martin 1. Die Salzachtal Straße war während des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das Ergebnis des Alkotests ergab, dass der Oberösterreicher nicht alkoholisiert war.