Dancing Stars: Diese vier Promis machen mit

‚ÄěDancing Stars‚Äú geht in die n√§chste Runde! Im M√§rz 2025 wagen wieder zehn Promis gemeinsam mit ihren Profipartnerinnen und -partnern den Schritt aufs Tanzparkett und er√∂ffnen damit die 16. Staffel des ORF-1-Events. Vier davon stehen bereits fest: Schauspielerin Julia Cencig, Schauspieler Aaron Karl, Schauspieler, Kabarettist und Regisseur Wolfgang ‚ÄěFifi‚Äú Pissecker sowie TV- und Spitzenkoch Andi Wojta.

©ORF Aaron Karl, Andi Wojta, Julia Cencig und Wolfgang Pissecker schwingen im TV das Tanzbein.

Casting ab 8. November im TV

Durch die zehn Shows – immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON – f√ľhren erneut Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll. ‚ÄěDancing Stars‚Äú-Feeling wird schon ab 8. November 2024 verspr√ľht, wenn in der brandneuen ORF-Show ‚ÄěDancing Stars – Das Casting‚Äú jeweils freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und in ORF ON erstmals eine Profit√§nzerin und ein Profit√§nzer f√ľr die neue Staffel im M√§rz 2025 gesucht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2024 um 08:49 Uhr aktualisiert