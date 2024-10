Tagung der Pflege: „Den Wandel miteinander schaffen“

Die Pflege in der KAGes ist mit über 9.000 Mitarbeitenden der personell größte Bereich des steirischen Spitalsträgers in öffentlicher Hand. Das jährliche Treffen ist nicht nur Vernetzung und Austausch zwischen den unterschiedlichen Fachbereichen und Standorten, sondern behandelt auch aktuelle Themen und Trends, die die Pflege derzeit in der KAGes beschäftigen. Neben Best Practice Beispielen zu den fünf Dimensionen der Strategie 2030, war auch die Keynote von Extremsportler Christoph Strasser Highlight der Tagung. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl ließ es sich nicht nehmen, die versammelten Stationsleiter*innen persönlich zu begrüßen.

©Laura Schaffelhofer Gerhard Stark, KAGes Vorstandsvorsitzender; Ulf Drabek, KAGes Vorstand für Finanzen und Technik; Eveline Brandstätter, KAGes Direktorin für Pflege, Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit, Pflege und Sport;

Zur Strategie 2030 hat der Bereich Pflege in der KAGes einiges zu bieten. Unter der Dimension „Patient*innenorientierung“ zum Beispiel, referierte Evelyn Fink gemeinsam mit Ärztekammerpräsident Michael Sacherer zu Prozessoptimierung Herzkatheter. Unter der Dimension „Innovation und Entwicklung im Sozial- und Gesundheitsbereich“ wurde das Projekt der Pflegelehre in der KAGes vorgestellt. Direktorin für Pflege Eveline Brandstätter: „Die Tagung Mittleres Management war erneut eine gute Gelegenheit, um wichtige Informationen auszutauschen und aktuelle Themen gemeinsam zu besprechen. Die Stimmung war durchwegs positiv, und ich bin überzeugt, dass unsere Stationsleitungen gestärkt und motiviert aus der Veranstaltung gegangen sind – bereit, die bevorstehenden Veränderungen selbstbewusst mitzugestalten.“

Positive Entwicklungen in der Pflege

Vorstandsvorsitzender der KAGes, Gerhard Stark gratuliert zur gelungenen Veranstaltung: „Gerade in der Pflege tut sich derzeit viel: Es laufen derzeit einige interne Projekte, zur besseren Verteilung von Arbeitslasten, wie auch ein sehr erfolgreiches Recruiting von neuen Pflegekräften. Wir gewinnen an Köpfen mehr Mitarbeitende in der Pflege.“ KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik, Ulf Drabek ergänzt: „Wir sehen eindeutig eine insgesamt positive Entwicklung im Bereich Pflege der KAGes, auch wenn diese nicht an einzelnen Stationen oder Standorten gerade erfahrbar ist. Im Sinne des Spirits dieser Führungskräfte-Veranstaltung arbeiten wir gemeinsam, auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Berufsbereichen anhand der Strategie 2030 an der Weiterentwicklung der KAGes zum Wohl unserer 1,5 Millionen Patient*innen im Jahr.“