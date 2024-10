Gratis-Trinkwasser in Dosen wurde abgelehnt: Das ist der kuriose Grund

Die Firma „Water & Art“ füllt österreichisches Quellwasser in Oberösterreich in Dosen ab. Das Besondere daran? „Das Design der Dose ändert sich immer, der Inhalt nicht“, erklärt Firmenchef Johann Vodivnik im 5-Minuten-Gespräch. Die Aufmachung der aktuellen Dose ist wohl nicht jedermanns Sache. Das musste Vodivnik nun schmerzlich erfahren, als er im Zuge der Klagenfurter Wasserkrise mehreren Stellen anbot, einige Paletten seiner Wasserdosen zu spenden.

Stinkefinger-Design erregte Anstoß

Die schwarze Dose mit goldenem Aufdruck, die aktuell angeboten wird, trägt den Namen „Mittelfinger“ – und ein solcher ist prominent darauf abgebildet. Das Design wurde von der Berliner Künstlerin Luisa Stroh entwickelt. „Wir dachten uns schon, dass die Dose polarisieren wird. Aber mit diesem Ausmaß hätten wir nicht gerechnet“, erklärt Vodivnik im 5-Minuten-Interview. Als er von dem verschmutzten Trinkwasser in Klagenfurt hörte, wollte der Unternehmer helfen und einige Paletten mit Mittelfinger-Dosen spenden. „Ich habe mich an verschiedene Stellen gewendet, gemeinnützige Organisationen, Schulen und Ähnliches. Zuerst war auch immer Interesse da, aber sobald die Verantwortlichen das Design gesehen haben, machten sie einen Rückzieher“, so Vodivnik.

©zVg Das Design mit Stinkefinger war nicht jedermanns Sache.

Klagenfurter Studenten nahmen Stinkefinger-Dosen dankbar an

Doch eine Anlaufstelle gab es schließlich doch, die sich über das kostenlose Wasser und das Design der Dose freute: „Die Verantwortlichen der ÖH Uni Klagenfurt haben sofort ja gesagt, denen habe ich dann fünf Paletten geschickt. Sie haben mich drei Tage später sogar um weitere acht Paletten gebeten. Bei den Studenten kam das Design gut an“, erzählt Vodivnik. Wer sich nicht am Stinkefinger-Design stört, wird sich über das aktuelle Gewinnspiel des Unternehmens freuen: Bei diesem kann man als Hauptpreis eine Breitling-Uhr mit 18-karätigem Mittelfinger auf dem Ziffernblatt gewinnen.

Angst vor Shitstorm auf Social Media?

Dass die Stinkefinger-Aufmachung solchen Anstoß erregen würde, damit hatte der Unternehmer nicht gerechnet: „Wir leben im 21. Jahrhundert und dann so was. Aber wir sehen es auch bei Unternehmen, denen wir die Dosen verkaufen wollen. Beim Endkunden kommt das Design super an, aber die Unternehmen trauen sich nicht drüber.“ Vodivnik spekuliert, dass der Grund für die große Vorsicht seitens der Betriebe die Angst vor einem Shitstorm in den sozialen Medien sein könnte. Bei der nächsten Dose besteht diese Gefahr nicht – diese wird im Gustav-Klimt-Design gestaltet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2024 um 08:55 Uhr aktualisiert