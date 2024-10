Schweres Zugunglück mit Kerosinaustritt: Prozess gegen Lokführer startet

Am 20. Jänner 2023 ereignete sich in Fürnitz das Unglück: Ein Lokführer war mit dem Güterzug eines privaten Betreibers unterwegs und soll ein rotes Haltesignal überfahren haben. Darum soll es an einer Weiche zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Zug gekommen sein, wodurch Waggons in Brand gerieten und über 80.000 Liter Kerosin in den Boden gelangten. Heute muss sich der Lokführer vor dem Bezirksgericht Villach verantworten.

Zugsicherungssystem defekt

Bereits im Vorfeld des Unfalls soll bekannt gewesen sein, dass das Zugsicherungssystem beim Güterzug des nun angeklagten Lokführers defekt war. Laut Aussagen des 36-jährigen Deutschen wurde dies ordnungsgemäß bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gemeldet. Dieses System könnte im heutigen Prozess eine wichtige Rolle spielen: Es sorgt nämlich für einen automatischen Bremsvorgang der Zuggarnitur, wenn ein rotes Signal überfahren wird und der Lokführer nicht reagiert – wenn es denn funktioniert. Die ÖBB sollen dem Lokführer trotz Ausfall des Zugsicherungssystems die Erlaubnis erteilt haben, mit maximal 100 km/h bis Villach zu fahren. Zunächst gab der Deutsche an, ein rotes Vorsignal übersehen zu haben, später sagte er aus, es gesehen zu haben, merkte jedoch an, dass es zuerst grün gewesen sei und erst direkt vor seiner Überfahrung auf Rot geschaltet worden sei.

Personalknappheit führt zu Prozessverzögerung

Die Staatsanwaltschaft sah das anders und erhob Anklage. Im heutigen Prozess wird auch ein Gutachter zu Wort kommen, der eine Einschätzung zum schnellen Umschalten des Signals geben soll. Angeklagt wurde der Lokführer im Herbst des Vorjahres und eigentlich hätte der Prozess gegen den 36-Jährigen bereits im Dezember stattfinden sollen, doch laut ORF-Bericht wurde er aufgrund von Personalknappheit öfter verschoben und geht nun am heutigen 15. Oktober über die Bühne. Bei Verurteilung drohen dem Deutschen eine Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.