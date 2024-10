Farbenspiel: Klanglicht 2024 lässt Graz bald wieder erstrahlen

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024, 09:35 / ©5 Minuten

Heuer begibt sich Klanglicht in die Welt der Träume. „Auf völlig unterschiedliche Weise verarbeiten nationale und internationale Künstler:innen ihre – und unsere – Traumwelten. Die vielen Kunstinstallationen werden poetisch, sanft und subtil, kraftvoll und raumgreifend, unwirklich schön und wahrhaft echt sein“, kündigen die Veranstalter an.

Vom Joanneumsviertel bis zum Schlossberg und vielen weiteren Locations taucht die steirische Landeshauptstadt in ein buntes Meer aus Farben und Klängen. Das Programm versprich: „Drei Tage lang wird ein Kaleidoskop an Stimmungen und Fantasien offenbart – so, als würden wir träumen.“ Hier findest du das ganze Klanglicht Programm im Überblick.

Klanglicht 2024 TRÄUME // DREAMS Drei Abende Licht- und Klangkunst

von 24. bis 26. Oktober 2024

täglich von 18 bis 23 Uhr

