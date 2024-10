Wiener erhalten Post von der Bildungsdirektion – das ist der Grund

Dieser Tage bekommen in Wien lebende Eltern ein Schreiben zur Schuleinschreibung im Schuljahr 2025/26 per Post. Alle Kinder, die zwischen dem 2. September 2018 und 1. September 2019 geboren wurden, sind im kommenden Schuljahr schulpflichtig. Ihre Erziehungsberechtigten müssen sie rechtzeitig zum Schulbesuch anmelden. Anmelden kann man die Kinder an öffentlichen oder privaten Volksschulen in Wien.

Anmeldewoche im November

„Die Anmeldewoche für Schulneulinge im Schuljahr 2025/26 findet von 11. bis 22. November 2024 statt. Die Anmeldung kann an jeder Volksschule bzw. Sonderschule (…) nach telefonischer Terminvereinbarung erfolgen“, informiert die Bildungsdirektion Wien. Aber Achtung: Die Einschreibung darf nur an einem Schulstandort erfolgen. Den angehenden Volksschülern ist damit aber kein Schulplatz dort zugesichert.

Wurde das Kind angenommen?

Ob das Kind eine Zu- oder Absage erhält, erfahren die Eltern bis spätestens Feber via Post. Dann beginnt mit der Schulreifeüberprüfung der zweite Teil der Einschreibung. Dafür wird ein Termin mit der Schule vereinbart, bei dem auch das Kind anwesend sein soll. Das neue Schuljahr startet am 1. September 2025. Alle weiteren erforderlichen Informationen findet ihr auf der Seite der Bildungsdirektion Wien.