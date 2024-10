Schockfund bei der Kölnbreinsperre: Wanderer entdeckten tote Schafherde

Etwa 30 Schafe wurden am Wochenende tot bei der Kölnbreinsperre gefunden.

Am Wochenende

Etwa 30 Schafe wurden am Wochenende tot bei der Kölnbreinsperre gefunden.

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024, 09:50 / ©5 Minuten

So hatte sich eine Gruppe Wanderer ihren Wochenendausflug wohl nicht vorgestellt. In der Nähe der Kölnbreinsperre bei Malta fanden sie eine tote Schafherde, ungefähr 30 verendete Tiere sollen es laut Bericht der Kronen-Zeitung gewesen sein. Die Todesursache ist derzeit noch unklar.

Woran starben die Tiere?

Wie die Wanderer gegenüber der Kronen-Zeitung bekannt gaben, sah es so aus, als ob die Schafe bereits länger tot am Fundort gelegen wären. Sie meldeten den schockierenden Fund umgehend der Polizei. Auch der Amtstierarzt und die Bezirkshauptmannschaft Spittal wurden informiert. Nun soll ermittelt werden, wie es zu dem Tod der Schafe kommen konnte. Gegenüber der Kronen-Zeitung gaben die Wanderer an, dass die Tiere keine äußeren Verletzungen aufwiesen und dass somit nicht von einer Wolfsattacke ausgegangen werden könne. Auch eine Lawine schließt die Gruppe als Todesursache aus, da keinerlei Schneereste im direkten Umfeld zu sehen gewesen seien.