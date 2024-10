Sauberes Wasser für 80.000 Klagenfurter: Weiteres Gebiet freigegeben

Auf Basis der heute eingelangten amtlichen Prüfergebnisse hat der Einsatzstab unter der Leitung von Bürgermeister Christian Scheider grünes Licht für weitere Gebietsfreigaben gegeben. Die gesamte Innenstadt sowie Gebiete östlich der St. Veiter Straße und östlich der Rosentaler Straße dürfen sich damit wieder über bakterienfreies Trinkwasser aus den Wasserleitungen freuen.

80.000 Klagenfurter haben wieder Trinkwasser

Mit der heutigen Freigabe haben somit wieder knapp 80.000 Klagenfurter Bürgerinnen und Bürger einwandfreies Trinkwasser. Das Wasser kann in den freigegebenen Gebieten nach einer kurzen Spülung sofort wieder getrunken werden. Zweitwohnbesitzer und Urlaubsrückkehrer (also dort wo das Wasser schon länger nicht in Verwendung war) sollen das Wasser rund drei Minuten ausrinnen lassen.

Weitere Freigaben diese Woche?

Hoffnung schöpfen lassen auch die vorläufigen Probenwerte aus den noch nicht freigegebenen Gebieten. Diese sind ebenfalls zwischenzeitlich negativ und damit ohne Verunreinigungswert. Bleiben diese Werte auch in den nächsten Tagen stabil, so ist mit weiteren Freigaben noch in dieser Woche zu rechnen.

Wasserausgabe bleibt aufrecht

Am Standort Innenhof Stadtwerke Klagenfurt AG (Einfahrt über Krassnigstraße) und am Standort Südseite Wörthersee-Stadion gibt es weiterhin täglich von 8 bis 20 Uhr Wasser für Bürgerinnen und Bürger. Dieses wird je nach Bedarf in handlichen PET-Flaschen sowie auch in größeren Wasserkanistern ausgegeben. Für gebrechliche Menschen, die in noch nicht freigegebenen Gebieten leben, gibt es eine eigene Hotline, welche Wasserbestellungen entgegennimmt. Das Wasser wird dann ehestmöglich direkt zu den Betroffenen geliefert. Die Hotline der Abteilung Soziales lautet: Tel. 0463 537 3755

Weiterhin Abkochen in nicht freigegebenen Klagenfurter Stadtteilen

Für alle noch nicht freigegebenen Stadtteile gilt nach wie vor die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde, das Wasser vor dem Trinken rund drei Minuten abzukochen. Danach kann das Wasser bedenkenlos getrunken werden. Duschen, Zähneputzen, Wäsche waschen etc. ist weiterhin mit Leitungswasser bedenkenlos möglich. In Kürze werden laut Auskunft der Stadtkommunikation Klagenfurt die genaue Übersichtskarte und ein Straßenverzeichnis um die freigegebenen Stadtteilen aktualisiert. Die Suche kann dort auch mittels direkter Adresseingabe auf einer interaktiven Karte erfolgen.