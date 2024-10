Entflohener Häftling (19) noch immer nicht gefasst

Der Häftling, der am Montag aus der Sonderanstalt am Mittersteig in Wien-Margareten geflohen ist, konnte noch nicht gefasst werden. 5 Minuten hat berichtet. Das Wiener Landeskriminalamt fahndet auf Hochtouren – auch die ganze Nacht durch, wie am Dienstag der APA gesagt wurde. Es gab zwar Dutzende Hinweise, aber noch keine Festnahme, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

Über Gerüst entkommen

Wie die APA in Erfahrung bringen konnte, dürfte der Mann seine Stellung als Hausarbeiter in der Haftanstalt ausgenützt haben und über ein Baugerüst, das an der Häuserfassade angebracht war, geflohen sein. Die Wiener Polizei veröffentlichte noch am Montag ein Fahndungsfoto von dem Mann und ersuchte Personen, denen der Mann während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise erbeten Hinweise (auch anonym) wurden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.

Sonderanstalt für zurechnungsunfähige Rechtsbrecher

Die Sonderanstalt in Mittersteig ist ein forensisch-therapeutisches Zentrum (früher: Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher), wo Personen untergebracht sind, die unter dem maßgeblichen Einfluss einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung bestimmte Straftaten begangen haben und darüber hinaus als gefährlich gelten – bei denen also zu befürchten ist, dass sie weitere schwerwiegende strafbare Handlungen begehen. In Mittersteig werden vorwiegend zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähige Rechtsbrecher untergebracht. (APA, 15.10.2024)