Bombendroh-Serie geht weiter: Wer ist der Absender?

Obwohl ein Tatverdächtiger ausgeforscht wurde, kam es am Dienstag erneut zu einer Bombendrohung in Zeltweg. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.

Einmal mehr hat die Polizei in der Steiermark am Dienstag wegen einer Bombendrohung ausrücken müssen: Gegen 6 Uhr trudelte ein E-Mail ein, dessen Inhalt über einen angeblichen Sprengsatz am Bahnhof Zeltweg informierte. Das Gebäude wurde evakuiert und der Zugverkehr gestoppt. Mehr dazu liest du in: Polizeieinsatz: Bombendrohung gegen Bahnhof Zeltweg.

Wer ist der Absender? Ermittlungen laufen

Nachdem Spezialisten alles abgesucht hatten, gab es kurz vor 9 Uhr Entwarnung. Die Ermittler prüfen nun, ob der Absender der ausgeforschte Schweizer ist, oder ob es sich um Trittbrettfahrer handelt.

Schweizer als Tatverdächtiger ausgeforscht

Erst am Montag wurde bekannt, dass ein 20-jähriger Schweizer der mutmaßliche Absender von zahlreichen Bombendrohungen in den vergangenen Wochen in Österreich sein könnte. Er befand sich laut Innenministerium am Montag in seiner Heimat immer noch auf freiem Fuß. Die Ermittler in der Steiermark klären nun, ob die neuerliche E-Mail auch vom Schweizer stammen könnte. Der Wortlaut des Schreibens sei etwas anders, aber doch ähnlich gewesen. Gefährliche Gegenstände wurden am Bahnhof übrigens keine gefunden – wie auch schon bei den vergangenen Bombendrohungen. (APA 15.10.2024)