Bäckerei Hubert Auer insolvent: Sanierungsplan angenommen

Über das Vermögen der Hubert Auer Betriebsgesellschaft mbH & Co KG wurde bereits Ende Juni 2024 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bekannte Grazer Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Backwaren. Insgesamt wurden Forderungen in der Höhe von rund 1,8 Mio. Euro angemeldet, wovon insgesamt rund 1,4 Mio. Euro anerkannt wurden, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in einer aktuellen Aussendung berichtet.

Sanierungsplan wurde angenommen

Das Unternehmen habe den ursprünglichen Sanierungsplanvorschlag nunmehr dahingehend konkretisiert, dass die Insolvenzgläubiger eine Quote von insgesamt 20 Prozent erhalten, davon 10 Prozent zahlbar binnen 14 Tagen ab Rechtskraft der Bestätigung des Sanierungsplans, 5 Prozent zahlbar binnen 12 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans und weitere 5 % zahlbar innerhalb von 2 Jahren vom Tag der Annahme des Sanierungsplans. „Über den genannten Sanierungsplan wurde in der Tagsatzung vom 15. Oktober 2024 beim Landesgericht für ZRS Graz abgestimmt, wobei die notwendigen gesetzlichen Mehrheiten erreicht wurden und der Sanierungsplan somit von den Gläubigern angenommen wurde“, berichtet der AKV. Festzuhalten ist, dass von vormals 16 Filialen 10 Filialen verbleiben.