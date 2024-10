Mehr Infektionen: Fast 15.000 Krankenstände in Kärnten gemeldet

Das Wetter wird herbstlicher, die Temperaturen sinken und die Krankenstandsfälle steigen. In der 41. Kalenderwoche waren in Kärnten laut Presseaussendung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) 14.616 ÖGK-Versicherte mit Grippe, Corona oder einem grippalen Infekt im Krankenstand. Das bedeutet einen leichten Anstieg der Krankenstandszahlen im Vergleich zur Vorwoche, wo sich die Zahl noch auf 14.293 Menschen belief. Ein ähnliches Bild zeigte sich 2023: In der 41. Kalenderwoche des Vorjahres waren 14.585 Personen mit den genannten Krankheiten im Krankenstand. Laut Informationen der ÖGK entfielen in der aktuellen Kalenderwoche 4.823 Krankenstandsfälle auf grippale Infekte, zwölf auf Influenza und 644 auf COVID.

©ÖGK Die ÖGK meldete in der Kalenderwoche 41 für Kärnten insgesamt 14.616 Krankenstandsfälle aufgrund von Corona, Influenza oder grippalen Infekten.

ÖGK empfiehlt Schutzimpfung gegen Influenza und Covid-19

„Mit weiterer Zunahme der Krankenstandszahlen steigt die Gefahr, an Influenza oder Covid-19 zu erkranken. Besonders Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, sollten sich deshalb optimal schützen!“, betont Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse. Und weiter: „Nehmen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Schutzimpfung gegen Influenza und Covid-19 in Anspruch!“ Auch regelmäßiges Händewaschen und Händedesinfektion können das Infektionsrisiko laut dem Experten reduzieren. Zudem empfiehlt Krauter das Tragen einer Maske bei großen Menschenansammlungen, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten.