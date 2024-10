Razzia in St. Pölten: „Waffensammler“ horteten ganzes Arsenal

Neben den Fällen Bashkim B. und der versuchten Vergewaltigung in Biedermannsdorf veröffentlichten die Behörden weitere Ermittlungsergebnisse bei der Pressekonferenz am Dienstag, dem 15. Oktober. Konkret geht es um die Sicherstellung ganzer Waffen-Arsenale.

Verdacht bestätigte sich

2023 hat das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE NÖ) zeitgleich bei vorerst sechs Beschuldigten an insgesamt fünf verschiedenen Adressen in St. Pölten gemeinsam mit der COBRA Hausdurchsuchungen durchgeführt. An dieser koordinierten Zugriffsaktion waren insgesamt 103 Polizeibeamte eingesetzt. Sämtliche Beschuldigte, gegen die teils ein aufrechtes Waffenverbot bestand, standen im Verdacht, illegale Schusswaffen sowie teilweise Suchtmittel zu besitzen und strafbare Handlungen in Bezug auf Dokumentenfälschungen zu begehen. Der Verdacht bestätigte sich letztlich.

Diese Waffen wurden sichergestellt vier Stück Kriegsmaterial, u.a. eine Maschinenpistole vom Typ PPSH 43

62 verbotene Waffen

selbstangefertigte Schalldämpfer

Teleskopschlagstock

Hohlspitzmunition

„verbotene Magazine“

sechs Langwaffen

vier Pistolen verschiedener Marken und Typen

2.253 Stück verschiedene Munition

sieben Bajonette

eine Armbrust

Handys sichergestellt

Ebenso konnten 13 Mobiltelefone unterschiedlicher Modelle sichergestellt werden, welche in Folge forensisch aufbereitet wurden. Diese beinhalteten 33.385 Dateien und 25.960 Ordner, wobei sich die Gesamtdatenmenge auf 798 GB belief. Die Sichtung dieser Datenmenge erfolgte im Zeitraum vom April 2023 bis März 2024. Nach abschließender Handyauswertungen und Ausmittelung von weiteren Beschuldigten wurden schließlich ein Beschuldigter nach dem Kriegsmaterialgesetz, zehn Beschuldigte nach dem Waffengesetz, zwei Beschuldigte nach dem Verbotsgesetz sowie zwei Beschuldigte wegen Verhetzung nach dem § 283 StGB zur Anzeige gebracht.

„Waffensammler“

Im Zuge der Beschuldigtenvernehmungen wurden weitere Waffenverbote ausgesprochen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zehn österreichische Staatsbürger mit Migrationshintergrund (Serbien, Kosovo, Nordmazedonien und Russland) und einen Asylberechtigen (Russland) und dürften sogenannte „Waffensammler“ sein. Sämtliche Beschuldigte wurden unter anderem aufgrund der sichergestellten Gegenstände der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie der Staatsanwaltschaft St. Pölten zur Anzeige gebracht.