Verletzt: Jäger stürzte und fiel zweimal in Ohnmacht

Ein 66 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Hermagor befand sich am 14.10.2024 gegen 20.10 Uhr auf der sogenannten Windischen Höhe, Gemeinde St. Stefan an der Gail, auf der Jagd. Weil sein Jagdhund plötzlich an der Leine zog, kam er zu Sturz und verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam und einen Abhang zu einer Straße gehen wollte, stürzte er erneut und verlor wieder das Bewusstsein. Wieder bei sich, rief er seinen Sohn an, woraufhin sich weitere Jäger zur Unfallstelle begaben und die Rettungskette in Gang setzten. Der Mann wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und von der Windischen Höhe vom Rettungshubschrauber RK 1 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach geflogen.