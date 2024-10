Modernes Clubhaus eröffnet: ATUS Velden feiert Rückkehr in die Waldarena

Zahlreiche Gäste kamen zur Wiedereröffnung der Waldarena in Velden.

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024, 12:09 / ©KK/Sobe

Groß war die Freude bei Veldens Fußballern und Vereinsfunktionären mit Obmann Bruno Mitterberger, nach einem Jahr Bauzeit und „Fußball-Asyl“ in St. Egyden wieder in die Waldarena, in die alte Heimstätte der ATUS-Velden Kicker zurückzukehren und das neue moderne Clubhaus zu eröffnen.

Zahlreiche Gäste bei der Waldarena-Wiedereröffnung

Die Freude war nicht nur bei den Sportlern, Funktionären und Fußballfreunden groß, sondern auch bei Veldens Gemeindepolitikern mit Sportreferent Vizebürgermeister Helmut Steiner, Vorstand Michael Ramusch und zahlreichen Gemeinderatsmitgliedern deutlich sichtbar. Auch die Landesräte Daniel Fellner und Sebastian Schuschnig, Sportdirektor Arno Arthofer und ASKÖ-Präsident Anton Leikam waren bei der Eröffnung und Einweihung in der Waldarena.

2,2-Millionen-Euro-Projekt Waldarena

Steiner weist darauf hin, dass es der Gemeinde Velden trotz finanziell schwieriger Zeiten gelungen ist, das 2,2-Millionen-Euro-Vorhaben mit einer Million Euro zu fördern. Ein jährlicher Förderbetrag von 70.000 Euro über eine Laufzeit von 15 Jahren hat der Gemeinderat im Vorjahr beschlossen, damit erfolgte der Startschuss für den Neubau. Das Land Kärnten förderte das Projekt ebenfalls mit einer Million Euro Förderung. Veldens Sportreferent betont in seiner Rede, dass die Sportanlage in der Waldarena eine sehr wichtige Sportinfrastruktur für die einheimischen Kinder und Jugendlichen, aber auch für internationale Fußballmannschaften sei. Auch hoffe er, dass mit dem Neubau die Attraktivität der Waldarena für die Trainingslager der internationalen Vereine wächst. Nach der feierlichen Eröffnung fand das freundschaftliche Länderspiel der U18 Österreich gegen den U18-Europameister Italien statt, welches das österreichische U18-Team mit 1:0 für sich entscheiden konnte.