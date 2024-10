Veränderungen im Südpark: Zwei Schließungen und eine Wiedereröffnung

Im Südpark in Klagenfurt schließen zwei Geschäfte. Doch ein Schuhgeschäft feiert Wiedereröffnung.

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024, 12:13 / ©5 Minuten

Bereits zu Beginn des Jahres gab es im Südpark in Klagenfurt eine Schließungswelle. Nun neigt sich das Jahr 2024 dem Ende zu, und erneut schließen zwei Geschäfte. Doch es steht auch eine Wiedereröffnung an.

Uli’s Dampferlounge und MyShoes schließen

Im Südpark stehen Veränderungen an: Uli’s Dampferlounge und MyShoes verlassen das Einkaufszentrum. Beide Geschäfte haben bereits ihre Schließung bekannt gegeben und ihre Standorte geräumt. Doch es gibt auch positive Neuigkeiten für Shopping-Fans.

Deichmann feiert Wiedereröffnung

Am kommenden Montag, den 21. Oktober 2024, feiert Deichmann seine Wiedereröffnung im Südpark. Der Store präsentiert sich in neuem Glanz. Als besondere Aktion wird am Eröffnungstag jedem Besucher eine kleine Überraschung angeboten.