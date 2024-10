Steirer Christian im siebten Himmel: „Ich hätte mir das nie gedacht…“

Am Mittwoch läuft wieder eine neue Folge Bauer sucht Frau. Zuschauer können sich auf viele neue Einblicke in das Liebesleben der Teilnehmer freuen: Bei Lukas & Erwin ziehen dunkle Liebeswolken auf. Seppi strahlt mit der Sonne um die Wette, als er eine neue Dame am Hof begrüßt. Kathi & Christian haben in ihren Hofwochen die große Liebe gefunden. Cynthia & Stefan starten in das Liebesabenteuer.

Bauer sucht Frau: Steirer Christian im Liebesglück

Nach der großen Liebe schaut es zum Abschluss der Hofwochen von Kathi in Niederösterreich (Bezirk Scheibbs) und Steirer Christian (Bezirk Voitsberg) aus. „Ich hätte mir das nie gedacht, dass das so funktioniert und man einen Mensch auf Anhieb treffen kann und einfach man selber sein kann und sich so gut versteht“, ist Christian begeistert von seiner Bianca. Wird sie gleich länger am Hof bleiben? Ihnen gleichtun und die große Liebe finden, wollen es die aufgeweckte Pferdewirtin Cynthia (32, Bezirk Liezen) und der sportliche Waldviertler Stefan (28, Bezirk Gmünd), die am Mittwoch bei „Bauer sucht Frau“ in ihre Hofwochen starten und voller Freude auf die Ankunft ihrer Hofherren bzw. Hofdamen warten.

Kuss-Drama: „Tatsächlich ist die Stimmung jetzt ein bisschen gekippt“

Beim kräftigen Zillertaler Lukas (Bezirk Schwaz) und seinen Hofdamen Carmen und Lisa geht es auf die Alm und nach einem lustigen Tag mit Jodelkurs und einer Einführung ins Schuhplattlern, kommt es beim Abendessen mit Familie und Freunden zum Drama. Carmen ergreift die Initiative und küsst Lukas, was Lisa ganz und gar nicht gefällt. „Tatsächlich ist die Stimmung jetzt ein bisschen gekippt“, erklärt der Tiroler, der mit der Situation überfordert ist eine Entscheidung zu treffen und erstmal seine Gedanken sammeln muss. Wird Lisa ihm diese abnehmen und frühzeitig abreisen? Auch bei Bauer Erwin (59, Bezirk Wiener Neustadt-Land) ist Feuer am Dach, denn es kommt mitten in der Nacht des Hoffests zur überstürzten Abreise einer Hofdame.

Kärntner Seppi: „Bin draufgekommen, dass mein Herz für dich schlägt“

Nach den Turbulenzen in der letzten Folge, als er seinen beiden Hofdamen schweren Herzens mitgeteilt hat, dass er Gefühle für eine andere Frau hat, strahlt Seppi (Bezirk Hermagor) über das ganze Gesicht. Denn Johanna, in die er sich kurz vor der Hofwoche verschaut hat, kommt auf den Hof, um ihn besser kennenzulernen. „Ich habe mir gedacht, es könnte die richtige dabei sein, aber ich bin draufgekommen, dass mein Herz für dich schlägt“, gesteht der sonst so zurückhaltende Kärntner der neuen Dame am Hof. Er geht aus sich heraus und kommt es sogar zum ersten Kuss?

