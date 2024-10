Hartls „Imbiss mit Herz“ schließt nach nicht einmal drei Monaten seine Türen

Erst vor Kurzem, nämlich Ende Juli, eröffnete Daniela Hartl in der Villacher Innenstadt ihren „Imbiss mit Herz“. „Nach nicht einmal drei Monaten hängt nun ein weißer Zettel an der Filiale am Unteren Kirchenplatz“, erzählt eine Leserin gegenüber 5 Minuten Villach. Darauf gibt die Fleischermeisterin Hartl bekannt, dass der Imbiss mit Herz mit 11. Oktober geschlossen wurde. Ihre Gäste müssen jedoch nicht gänzlich auf sie und ihre beliebten Traditions-Produkte verzichten, die Fleischerei Hartl bleibt bestehen, wie der Aushang ebenfalls verrät: „Ab Dienstag, 15. Oktober , sind wir in der Unteren Fellach, Eisenhammerweg 62, gerne für Sie da!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2024 um 13:04 Uhr aktualisiert