Nazi-Gruppe entlarvt: Österreicher vergrub Waffen im Garten

Neben der Gruppe an „Waffensammlern“ geriet auch ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk ins Visier der Ermittlungen. LSE NÖ führte die Hausdurchsuchung 2023 gemeinsam mit der Polizeiinspektion Pöggstall durch. Auch hier gingen die Beamten nicht „leer“ aus.

Große Anzahl an illegaler Waffen sichergestellt funktionsfähige Waffen der Kat. A, wie z. B. eine Maschinenpistole, sowie ein Sturmgewehr und eine sog. Pumpgun

sechs Pistolen der Kat B

mehrere Schusswaffen der Kat. C

drei Schalldämpfer

über 100 kg Munition

acht Handgranaten

verschiedene Messer

Waffen im Garten vergraben

Diese Gegenstände befanden sich teilweise in PVC-Fässern verstaut, welche vom Beschuldigten auf seinem Grundstück, unmittelbar vor dem Wohnhaus vergraben wurden. Im Wohnhaus selbst konnten auch zahlreiche NS-Devotionalien vorgefunden und sichergestellt werden. Ebenso konnten auch elektronische Datenträger (Computer, USB-Stick) sichergestellt werden.

©LPD NÖ/LSE | Der 54-Jährige hatte die Waffen im Garten vergraben. ©LPD NÖ/LSE | Er und einige weitere Beschuldigte waren NS-Sympathisanten. ©LPD NÖ/LSE | Ein ganzes Waffenarsenal wurde sichergestellt. ©LPD NÖ/LSE | Darunter auch Handgranaten. ©LPD NÖ/LSE | Alle Beschuldigten werden angezeigt. ©LPD NÖ/LSE | Und für einige wurde ein Waffenverbot erhoben.

Nazi-Gruppe entlarvt

Im Zuge der Ermittlungen im rechtsextremen Milieu wurden weitere acht Beschuldigte in den Bezirken Melk und Zwettl ausgeforscht. Bei Hausdurchsuchungen stellten die Beamten neben NS-Devotionalien auch Kriegsmaterial, illegale Schusswaffen, Munition und Sprengmittel sicher. Die Verdächtigen, zwischen 26 und 54 Jahre alt, sollen sich in Internetforen mit NS-Inhalten betätigt haben. Bei ihnen handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um „Waffensammler“ mit Sympathien für den Nationalsozialismus. Gegen einige Beschuldigte wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und alle wurden angezeigt. Die Verfahren wurden teils bereits am Landesgericht Krems oder St. Pölten verhandelt.

Mann (54) beeinflusste sogar eigenen Kinder

Am 14. Mai 2024 wurde der Fall eines 54-jährigen Mannes vor dem Landesgericht St. Pölten verhandelt. Er hatte seine Kinder mit nationalsozialistischem Gedankengut beeinflusst, indem er ihnen rechtsextreme Musik vorspielte und USB-Sticks mit entsprechenden Inhalten übergab. Zudem wurde ihm der Kontakt zur rechtsextremen Szene nachgewiesen, da er früher Mitglied der ehemaligen VAPO war und weiterhin Verbindungen zu seinen Kameraden pflegte. Der Mann wurde in einem Geschworenenprozess wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz und das Waffengesetz zu einer sechsmonatigen Haftstrafe auf Bewährung (drei Jahre) verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.