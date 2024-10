Treffling: Trinkwasser ist durch Enterokokken verunreinigt

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024, 12:46 / ©pixabay / kaboompics

Drei Minuten lang soll das Wasser abgekocht werden – wie es in Klagenfurt seit Wochen der Fall ist. Erst dann darf das Wasser getrunken werden. Momentan wird unter Hochdruck daran gearbeitet, dass die Ursache beseitigt wird. Sobald das Wasser wieder trinkbar ist, werden die Anrainer darüber informiert.

Was können Enterokokken im Trinkwasser bedeuten?

Wenn Enterokokken im Trinkwasser nachgewiesen werden, ist dies ein Hinweis auf eine fäkale Verunreinigung des Wassers, was bedeutet, dass das Wasser durch Fäkalien von Menschen oder Tieren verunreinigt wurde. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da fäkale Verunreinigungen oft auch andere Krankheitserreger wie Viren, Bakterien oder Parasiten enthalten können, die Krankheiten verursachen. Die Stadt Klagenfurt kämpft schon seit vier Wochen mit dem selben Problem. Heute wurde die Innenstadt freigegeben – damit bleiben nur mehr wenige Stadtteile vom Problem betroffen. In Treffling (Gemeinde Seeboden in Kärnten) wird die Ursachenforschung noch eine Zeit lang andauern. Hier wurde das Problem erst heute bekannt.