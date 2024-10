Möbel, Deko und Co.: Aiola Living Flohmarkt geht in die nächste Runde

Schnäppchenjäger aufgepasst! Der beliebte Aiola Living Flohmarkt geht in die nächste Runde. Am 17. November ist es soweit. „In herbstlichem Ambiente gibt es diesmal wieder viele Interieur-Highlights zu entdecken. Möbel, Deko, Geschenkideen – alles, was das Interiorherz begehrt, wartet darauf von euch entdeckt zu werden“, kündigen die Veranstalter an.

Aiola Living Flohmarkt Wann? Sonntag, 17. November 2024, 9 bis 14 Uhr

Wo? Aiola im Schloss St. Veit

Was? Aiola Living Flohmarkt