Flughafen Klagenfurt: Übernimmt das Land Kärnten weitere Anteile?

Die Kärntner Landesregierung hat 2,8 Millionen Euro, die die Stadt Klagenfurt 2025 als Zuschuss an die Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) für den Flughafen Klagenfurt zahlen müsste, freigemacht. Damit könnte das Land weitere Anteile am Flughafen übernehmen, gab Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Klagenfurt kämpft in der aktuellen Budgeterstellung mit einem millionenschweren Fehlbetrag.

Frist läuft noch bis 2025

„Grundsätzlich würde ich befürworten, dass die Stadt aktiv bleibt“, sagte Gruber. Durch die Verwässerung der Anteile der Stadt würden sich die K-BV-Anteile am Flughafen auf 91,4 Prozent erhöhen. Bisher sei die Stadt noch nicht an die Landesregierung mit einem Ansuchen herangetreten, so Gruber weiter. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte dazu: „Es gibt eine klare Fristsetzung bis 2025. Diese Frist muss abgewartet werden.“

5,3 Millionen gehen an Kärntner Beteiligungsverwaltung

Bereits im Dezember 2023 hatte die Kärntner Landesregierung beschlossen, der K-BV elf Mio. Euro für den Flughafen zur Verfügung zu stellen, der Klagenfurter Stadtsenat entschied, 2,7 Mio. Euro beizusteuern. Mit den 13,7 Mio. Euro sollen vor allem die Modernisierung des Terminalgebäudes sowie des Gastrobereichs finanziert werden. Weitere Punkte sind die Errichtung eines General Aviation Centers, der Ausbau des Gate-Bereichs und die Errichtung eines Hangars zur Absicherung des BMI-Stützpunktes. Insgesamt wurde am Dienstag beschlossen, dass 5,3 Mio. Euro an die K-BV gehen, der Großteil davon soll für Grundstücksanschaffungen aufgewendet werden. Gruber sprach von „standortrelevanten und zukunftssicheren Investitionen“. (APA/Red., 15.10.2024)