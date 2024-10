Suchaktion in Radenthein nahm glückliches Ende

Zu einer großangelegten Suchaktion kam es am 14. Oktober 2024 im Gemeindegebiet von Radenthein. Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk wurde vermisst. Vor Ort waren dutzende Einsatzkräfte, darunter die Freiwilligen Feuerwehren Radenthein, Döbriach, St. Peter, Untertweng und Kaning sowie die Betriebsfeuerwehr Veitsch Radex. Ebenso die Bergrettung Radenthein/Nockberge und Spittal an der Drau, die Rettungshundestaffel des Samariterbundes und die Rettungshundebrigade. Auch die Polizei rückte mit zwei Sektorstreifen, Diensthunden, einem Drohnenoperator, der Alpinpolizei des Bezirkspolizeikommandos Spittal an der Drau und dem Polizeihubschrauber Libelle FLIR aus.

Vermisster Kärntner unversehrt aufgefunden

Am Morgen des 15. Oktobers konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Der Abgängige hatte die Nacht in der sogenannten „Pichlbauerhütte“ in Kaning-Schwarzwald verbracht. Er war durch eine kleine Öffnung in der Außenwand in die Unterkunft gelangt. Dort wurde er von den Einsatzkräften unversehrt aufgefunden.