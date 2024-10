9 Plätze, 9 Schätze: Bärenschützklamm tritt doch nicht bei TV-Show an

Am Samstag, dem 26. Oktober 2024, wird bei „9 Plätze, 9 Schätze“, wieder der schönste Ort Österreichs gekürt. Jedes Bundesland schickte in einer Vorentscheidung drei besondere Orte ins Rennen, aus den ein Finalist ausgewählt werden konnte. Für die Steiermark waren das die Bärenschützklamm, die Giglachseen und das Schloss Eggenberg in Graz. Mehr dazu liest du hier: 9 Plätze, 9 Schätze: Diese Orte gehen für die Steiermark ins Rennen. Die Abstimmung hat letztendlich die Bärenschützklamm für sich entschieden.

9 Plätze, 9 Schätze: Bärenschützklamm zieht Kandidatur „aus Respekt“ zurück

Am heutigen Dienstag wurde allerdings überraschend bekannt, dass die Bärenschützklamm ihre Kandidatur zurückzieht und nicht an der TV-Show teilnehmen wird. So erreichte das ORF Landesstudio Steiermark eine Nachricht von Hinterbliebenen des Unglücks mit drei Todesopfern, das sich im Jahr 2020 in der Bärenschützklamm zutrug. In dem Schreiben wurde gebeten, die Teilnahme an der Show zu überdenken. Aus Respekt gegenüber den Hinterbliebenen wurde die Kandidatur also zurückgezogen.

Die Giglachseen ziehen ins Rennen

Ein „Ersatz-Kandidat“ wurde bereits festgelegt. Die beim Voting zweitplatzierten Giglachseen werden nachrücken und für die Steiermark ins Rennen um den schönsten Ort Österreichs gehen.

9 Plätze, 9 Schätze: Das sind die neun Finalisten Burgenland: Leuchtturm Podersdorf

Kärnten: Burgenstadt Friesach

Niederösterreich: Maria Taferl

Oberösterreich: Steyrtalbahn

Salzburg: Gadaunerer Schlucht

Steiermark: Giglachseen

Tirol: Burg Ehrenberg

Vorarlberg: Harder Seeufer

Wien: Stammersdorfer Kellergasse

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2024 um 14:13 Uhr aktualisiert