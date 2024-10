Polizei findet illegale Cannabis-Plantage in Kärntner Maisfeld

Mitten in einem Maisfeld in Kärnten wurde Cannabis angepflanzt.

Bereits am 12. Oktober entdeckte ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan zwei schwarze Müllsäcke voller Cannabis in der Nähe eines Maisfeldes in der Gemeinde Friesach. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizei. Eine Streife stellte die Müllsäcke in der Folge sicher. „Es handelte sich um zirka fünf Kilogramm Cannabis, die dort von bislang unbekannten Tätern vermutlich zum Abtransport bereitgestellt worden waren“, heißt es seitens der Beamten. Aufgrund des Fundes wurde auch das Maisfeld kontrolliert.

Cannabis-Plantage in Kärntner Maisfeld

„Dabei konnte eine kleine Plantage mit weiteren Cannabis-Pflanzen aufgefunden werden“, teilt die Polizei mit. Die Pflanzen wurden in der Folge abgeerntet und ebenfalls sichergestellt. Nun bittet man die Bevölkerung um Mithilfe. „Wem etwas Verdächtiges im Raum St. Stefan aufgefallen ist, der soll dies bitte der Polizei unter 0591332122 melden“, betonen die Beamten abschließend.

