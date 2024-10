Kampf um Altstadtbim: Grazer Betriebe schlagen Alarm

2013 wurde die Altstadtbim als „Fahrende Rolltreppe“ eingeführt. Sie sollte ein Anreiz sein, um zum Einkaufen in die Innenstadt zu kommen. Und sie ist Teil der Strategie die Innenstadt verstärkt wie ein Einkaufszentrum zu organisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben: mit einem Centermanagement (Citymanagement genannt), zentrumsnahen Parkmöglichkeiten und eben der Möglichkeit, mit der Straßenbahn schnell und komfortabel von Geschäft A nach Geschäft B zu gelangen. Seit Monaten warnt Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP) davor, dass die Tram-Freifahrt vor dem Aus steht. Die Gerüchte scheinen sich nun zu bewahrheiten, heißt es in einer aktuellen Aussendung. Ende September wurden sie von Finanzstadtrat Eber (KPÖ) auch ganz offiziell in Frage gestellt – aus Kostengründen.

Altstadtbim „wichtig für Betriebe“

Der Nutzen der Altstadtbim stehe aus Sicht der Betriebe aber außer Frage. „Aus unserer Sicht ist sie ganz wichtig, wenn es um die Attraktivität der Innenstadt geht“, erklärt Frankowitsch-Chef Stefan Heissenberger, der auch im Vorstand von „Echt Graz“ (der Verein vertritt 160 der insgesamt 195 Geschäfte in zentraler Innenstadtlage) sitzt. Riegler fügt hinzu: „Wenn man will, dass die Grazer City belebt ist, wenn man ein Innenstadtsterben, wie es in vielen anderen Städten beklagt wird, verhindern will, dann muss man sich das auch etwas kosten lassen.“ Das Gegenteil sei in den letzten Jahren der Fall gewesen. So wurde das Wirtschaftsbudget gekürzt und jeder Vorschlag zur Belebung der Innenstadt abgelehnt. Gleichzeitig sei die Innenstadtwirtschaft in den letzten Jahren zunehmend unter Druck geraten. Zur mächtigen Konkurrenz der Einkaufszentren und des Onlinehandels kam noch die eingeschränkte Erreichbarkeit durch die Großbaustelle dazu. Die Folgen: rückläufige Kundenfrequenz, massive Umsatzeinbußen, Geschäftsschließungen und Leerstände in prominenter Lage, wie man sie noch vor nicht allzu langer Zeit nicht für möglich gehalten hätte.

Parkleitsystem für Grazer Innenstadt gefordert

Die Abschaffung der Altstadtbim komme daher zur Unzeit. Aus Sicht der Grazer VP ist klar, dass sogar zusätzliche Maßnahmen nötig wären: „Die Innenstadtwirtschaft braucht mehr denn je Unterstützung“, so Riegler. Er betont: „Es geht hier nicht um internationale Konzerne, sondern um Familienbetriebe und hunderte, wenn nicht tausende Arbeitsplätze!“ Heissenberger ergänzt: „Und es geht auch um Kommunalsteuereinnahmen für die Stadt.“ Riegler hat zuletzt ein Maßnahmenpaket vorgelegt, das gemeinsam mit dem Citymanagement unter Einbindung von Vertretern der Innenstadtwirtschaft erarbeitet worden ist. Eine Maßnahme ist den Betrieben ein besonderes Anliegen: die Schaffung eines Parkleitsystems mit digitalen Anzeigetafeln, wie es in vielen anderen Städten längst gang und gäbe ist. „Das würde einladend wirken“, sagt Heissenberger.

Appell für Altstadtbim und Parkleitsystem für die Innenstadt

Er verweist darauf, dass laut Medienberichten in den vergangenen Jahren im Stadtzentrum rund 600 Parkplätze weggefallen seien: „Was wir vermeiden wollen, ist, dass Leute nicht in die Innenstadt fahren, weil sie glauben, dass sie keinen Parkplatz finden. Für die Betriebe ist jeder Kunde wichtig – egal ob er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto kommt.“ „Ein solches Parkleitsystem wäre übrigens auch aus Umweltgründen sinnvoll, weil der Park-Such-Verkehr dadurch wegfällt“, meint Riegler. Ein von der VP eingebrachter Dringlicher Antrag im Juli- Gemeinderat wurde von der Koalition allerdings abgelehnt. Daher richten der Politiker Riegler und der Unternehmer Heissenberger jetzt einen gemeinsamen Appell an die Koalition: „Unterstützen Sie die Innenstadtwirtschaft! Überdenken Sie das geplante Aus der Altstadtbim und ermöglichen Sie die Schaffung eines Parkleitsystems!“