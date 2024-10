Jesuitenrefektorium: Uni Graz feiert Dachgleiche

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024, 14:48 / ©Foto Fischer

Bis Sommer 2025 entsteht am Grazer Rosenhain in unmittelbarer Nähe des Uni-Sportzentrums und des Trainings- und Diagnostikzentrums Aigner-Rollett-Allee ein top modernes Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 1300 Quadratmeter für das Institut für Bewegungswissenschaften, Sport und Gesundheit an der Universität Graz. Uni Graz und GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH sanieren und revitalisieren dazu das sogenannte „Alte Jesuitenrefektorium“, ein denkmalgeschütztes Haus aus dem 17. Jahrhundert. Das Bauvolumen beträgt rund 13 Millionen Euro.

Uni Graz feierte Dachgleiche

Heute Dienstag, 15. Oktober 2024, wurde ein bedeutender Meilenstein des Bauvorhabens gefeiert: Der Rohbau ist abgeschlossen und die Dachgleiche erreicht. Traditionell zerschlugen Lehrlinge beim „Gleichenspruch“ ein Glas. Rektor Peter Riedler hob in seiner Ansprache die Bedeutung des Projekts hervor: „Exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benötigen Freiräume für kreative Forschung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine Umgebung, die Neugier konstruktiv fördert und Innovation ermöglicht. Mit der Revitalisierung des Jesuitenrefektoriums schaffen wir einen solchen Freiraum für die Wissenschaft und einen aktiven Bewegungs- und Begegnungsraum für die Menschen.“

Moderner Forschungsort

Das Jesuitenrefektorium hat eine lange Geschichte. Ursprünglich im 17. Jahrhundert als Sommerresidenz für die Jesuiten errichtet, wurde es über die Jahrhunderte mehrfach umgebaut. Nach einem verheerenden Brand im Jahr 1984, der weite Teile des Bauwerks zerstörte, wurden nur noch die Außenmauern konserviert. Dank der aktuellen Sanierungsarbeiten wird das historische Gebäude in seiner vollen Pracht wiederhergestellt. Mit rund 50 Arbeitsplätzen, einem Hörsaal und Seminarräumen für insgesamt 284 Personen sowie modern ausgestatteten Veranstaltungsräumen auf insgesamt fünf Nutzgeschoßen wird das Jesuitenrefektorium nicht nur die Infrastruktur der Universität Graz erweitern, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur städtischen Bildungslandschaft leisten. Insgesamt sind 97 Fahrradabstellplätze geplant, davon 13 überdacht. Zudem gibt es einen barrierefreien Parkplatz und eine Fläche für Anlieferungen. Die Universität Graz plant die Fertigstellung des gesamten Projekts im Sommer 2025. Ab dem Wintersemester 2025/2026 wird der Forschungs- und Lehrbetrieb aufgenommen. Die nördlich vom Bauwerk gelegene Waldlichtung und die darüber hinausgehenden Waldflächen werden als Erholungswald ausgewiesen und bleiben zur Bereicherung des Naherholungsgebietes Rosenhain weiterhin öffentlich zugänglich.

Geschichte trifft auf Technik

Das Projekt zur Wiederherstellung des Jesuitenrefektoriums verbindet Denkmalschutz mit moderner Technik und Nachhaltigkeit. Sämtliche Baumaßnahmen zur Sanierung und Erweiterung des Bestandes erfolgen nach intensiver Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt. Da es sich um eine Revitalisierung eines historisch bedeutenden Denkmals handelt, wird das Projekt vom Bundesdenkmalamt und vom Land Steiermark gefördert. Der Bau wird durch ein innovatives Energiekonzept mit einer Tiefensonden-Wärmepumpenanlage mit einer Leistung von rund 100 kW ausgestattet, die sowohl für Heizung als auch für teilweise Kühlung sorgt. Dazu erfolgen im Bereich der Waldlichtung insgesamt 21 Tiefenbohrungen mit einer Tiefe von jeweils 120 Meter. Aufgrund der Umsetzung dieser innovativen Wärmepumpenanlage wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie eine Förderung zugesagt. Zur Vermeidung der drohenden sommerlichen Austrocknung der südlich gelegenen Rosenhainteiche wird nach Abstimmung mit der städtischen Abteilung für Grünraum und Gewässer zudem ein Entwässerungskonzept umgesetzt, mit welchem sämtliche gefasste Regen- und Hangwässer aufgefangen und in den oberen Rosenhainteich eingeleitet werden.