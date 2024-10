Lena Hoschek insolvent: „Es war keine leichte Entscheidung“

Wie geht es nun mit dem Modeunternehmen Lena Hoschek GmbH weiter? Die gebürtige Grazerin und nunmehrige Wahl-Wienerin betreibt zwei Stores in Graz und Wien sowie einen Online-Shop und Großhandel. Was 2005 als ein Einzelunternehmen in Graz startete, erweiterte sich im Laufe der Jahre zu einem international anerkannten Modeunternehmen, bei dem 60 Beschäftigte tätig sind. Das klare Ziel trotz der Insolvenz: Die Fortführung des Betriebes.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, doch angesichts der aktuellen Herausforderungen sind wir an einen Punkt gelangt, an dem ich als verantwortungsvolle Unternehmerin ein Sanierungsverfahren beantragen muss“, teilte Lena Hoschek in einer Aussendung mit. Der Antrag wurde am heutigen Dienstag, den 15. Oktober, am Handelsgericht Wien eingebracht. Laut Sanierungsplan sollen die betroffenen Gläubiger maximal 20 Prozent ihrer Forderungen erhalten. „In erster Linie geht es darum, die Zukunft und vor allem die Arbeitsplätze zu sichern.“

Fortführung geplant

Die Modedesignerin will „alles unternehmen, um die Lena Hoschek GmbH zu sanieren, um das Unternehmen wieder auf stabile Beine zu stellen und unsere Marke erfolgreich in die Zukunft zu führen“. Bis 2023 habe die Lena Hoschek GmbH ein kontinuierliches Umsatzwachstum verzeichnet. Die Wahl-Wienerin gibt für die Insolvenz mehrere Gründe an. In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Lieferschwierigkeiten gekommen, die das operative Geschäft stark beeinträchtigten. Zusätzlich belasteten das Unternehmen hohe Vorauszahlungen, verschlechterte Finanzierungskonditionen und die Altlasten aus der CoV-Pandemie, die nach wie vor spürbar sind. Ein Sanierungskonzept liege jedenfalls bereits am Tisch. „Wir sind optimistisch, dass wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um das Unternehmen zu stabilisieren und langfristig erfolgreich weiterzuführen“, zeigt man sich positiv.

Häufig gestellte Fragen Wer ist Lena Hoschek? Lena Hoschek ist eine bekannte österreichische Modedesignerin, die 2005 in Graz ihr eigenes Label gründete. Ihre Kreationen sind stark von den 1950er-Jahren inspiriert und zeichnen sich durch feminine Schnitte und verspielte Muster aus. Besonders in der internationalen Modeszene hat sie sich mit ihren Retro-Looks einen Namen gemacht. Ihre Kollektionen werden regelmäßig auf der Berlin Fashion Week gezeigt. Auch Prominente schätzen ihre einzigartigen Designs. Wo findet man die Kleidungsstücke von Lena Hoschek? Die Kleidung von Lena Hoschek ist in ihrem eigenen Onlineshop sowie in ihren Flagship-Stores in Wien und Graz erhältlich. Zudem bieten ausgewählte Einzelhändler in Österreich und international ihre Kollektionen an. Warum ist Lena Hoschek insolvent? Lena Hoschek musste Insolvenz anmelden, da ihr Unternehmen durch die Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie stark belastet wurde. Erschwerend kamen verschlechterte Finanzierungskonditionen und hohe Vorauszahlungen hinzu, die den finanziellen Druck weiter erhöhten. Altlasten aus der Pandemiezeit setzten dem Geschäft zusätzlich zu. Diese Faktoren führten letztlich dazu, dass die Designerin den Schritt in die Insolvenz gehen musste.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2024 um 14:54 Uhr aktualisiert