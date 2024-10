Schweizer Eishockeymeister kommt für CHL-Duell nach Klagenfurt

Der EC-KAC bestreitet am Mittwochabend sein sechstes und letztes Vorrundenspiel in der Champions Hockey League.

Der EC-KAC bestreitet am Mittwochabend sein sechstes und letztes Vorrundenspiel in der Champions Hockey League: Zu Gast ist der amtierende Schweizer Meister, die ZSC Lions. Im Duell mit dem Spitzenklub aus Zürich benötigen die Rotjacken zwingend die vollen drei Zähler sowie Schützenhilfe in mehreren Parallelspielen. „Wir wissen, dass wir nur eine Chance auf einen Playoff-Platz haben, wenn wir diese Partie in regulärer Spielzeit gewinnen, dazu bedarf es sicherlich unserer besten Saisonleistung. Es wird nötig sein, dass wir unser stärkstes Eishockey spielen, um gegen einen Gegner von dieser Qualität eine Chance auf einen Erfolg zu haben, das ist auch unsere Zielsetzung für den Mittwochabend“, so KAC-Stürmer Nick Petersen.

Spielbeginn um 20.20 Uhr

Beim EC-KAC ergeben sich kaum personelle Änderungen gegenüber dem Heimsieg im jüngsten Ligaspiel gegen die Pioneers Vorarlberg. Auch gegen Zürich werden Jan Muršak, Raphael Herburger und Fabian Hochegger (alle verletzt) nicht zur Verfügung stehen. Thomas Klassek rückt als zusätzlicher Verteidiger wieder in das Aufgebot auf, ansonsten ist vom gleichen Line-up wie am Samstag und unveränderten Formationen in Abwehr und Angriff auszugehen. Für das Duell mit einem Gegner von europäischem Rang sind sogar noch Eintrittskarten in allen Kategorien erhältlich. Spielbeginn in der Heidi Horten-Arena ist aufgrund der TV-Übertragung um 20.20 Uhr.