Anzeigenhagel in Wien: Polizei verzeichnet mehr als 500 Verkehrsverstöße

Am Montag, den 14. Oktober 2024, führte die Landesverkehrsabteilung Wien in der Zeit von 7 bis 19 Uhr ein großflächiges Planquadrat im Stadtgebiet durch. Die Aktion konzentrierte sich dabei auf die Kontrolle von Fahrrad- und E-Scooter-Fahrern. Unter den eingesetzten Kräften war auch der uniformierte Fahrraddienst beteiligt, der an mehreren Brennpunkten im Wiener Stadtgebiet Verstöße ahndete.

Polizei zieht Bilanz: Hunderte Verstöße bei der Kontrolle

Die Bilanz des Tages zeigt die Notwendigkeit der Maßnahme: Insgesamt wurden 262 Organmandate ausgestellt, hauptsächlich wegen des Missachtens von Ampellicht, der Benutzung des Gehsteigs sowie dem unerlaubten Telefonieren während der Fahrt. Zusätzlich verzeichnete die Polizei 237 Anzeigen für ähnliche Vergehen. Die Kontrollen führten außerdem zu 362 Identitätsfeststellungen, drei untersagten Weiterfahrten sowie drei Rollentestungen von E-Scootern. Bei einer dieser Tests wurde ein Fahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 49 km/h gemessen. Obendrein gab es noch eine Beschlagnahmung eines Taxilenkerausweises.