Frau geriet bei Pilzsuche in Not: Laute Hilfeschreie halfen bei Suche

Eine Frau wurde beim Pilzsuchen in einem Wald bei Raaba-Grambach (Graz-Umgebung) verletzt.

Veröffentlicht am 15. Oktober 2024, 15:34 / ©FF Raaba

Eine Frau wollte sich gestern auf die Pilzsuche begeben, wie die Freiwillige Feuerwehr Raaba berichtet: „Mitten in einem Waldstück passiert dann das Unglück. Die Pilzsucherin kommt zu Sturz und verletzt sich so derart am rechten Bein, dass sie nicht mehr von alleine aufstehen kann. Sie verständigt eine Freundin. Diese alarmiert umgehend die Rettungskräfte.“ Als die Einsatzkräfte dann vor Ort eintragen, war die verletzte Frau vorerst nicht zu finden.

Frau zuerst nicht auffindbar

„Nachdem das Waldstück relativ groß ist, wird kurzerhand das Einsatzleitfahrzeug mit der Drohnenbereitschaft des Bereichsfeuerwehrverbandes Graz-Umgebung alarmiert. Doch während das Sonderfahrzeug sich noch auf Anfahrt befindet, können Hilfeschreie ausgemacht werden und die Dame gefunden werden“, heißt es weiter in einem Einsatzbericht der Feuerwehr. Der anwesende Notarzt führte eine Erstversorgung durch, die Feuerwehr sorgte für den sicheren Transport aus dem Wald zum Rettungswagen. Danach wurde die Person zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.